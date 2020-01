Lainez descarta una salida del Betis

No tiene intención de abandonar el Betis Diego Lainez en este epílogo del mercado invernal (cierra el viernes), como el propio mexicano ha declarado. "Aquí con la gente que me ve en la calle siempre son cosas positivas, cosas buenas, que yo me siento realmente como en casa, en el estadio la gente me trata muy bien, cuando juego o cuando salgo de cambio la gente se emociona y eso me llena de orgullo", ha dicho Lainez en una entrevista para TUDN.

Mallorca, Valladolid y ahora el Leganés, para este final de mercado, están pendiente de su situación. Aunque en diciembre tuvo un rol más importante, lo cierto es que apenas acumula 207 minutos este curso en LaLiga. De hecho sólo ha sido titular en un duelo, ante el Athletic Club.

Pese a ello, el joven futbolista se centra en el presente como bético: "No soy una persona que se fije mucho en eso, soy más de centrarme en mis cosas y lo que está verdaderamente en mí".

Sobre lo difícil que le está resultando tener protagonismo como bético tras su salto a Europa, Lainez se muestra sincero: "Hay procesos de cambios, eres un jugador joven, muy joven, tienes que aguantar muchas cosas, seguir entrenando, no bajar nunca y creo que hay que darle un poco más de mérito a querer sobresalir, no es fácil, ni aquí ni en México es fácil".

Mientras que Diego Lainez descarta su salida, otro que maneja ofertas es Tello, quien cuenta con el interés del Miami de la MLS. Más complicado lo tiene el Betis para encontrarle una salida Javi García y Francis, que son algunos de los 'descartes' que están buscando equipo.

El Leganés, club que lo pretende en este final del mercado, parece haber cambiado de objetivo ante las dudas de Lainez. Así, los pepineros habrían centrado sus miras en otra joven promesa, aunque sevillista. Bryan Gil, quien podría salir si el Sevilla FC acaba firmando a Suso en este final.