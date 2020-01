Aleñá: "Europa es el objetivo, quedan muchísimos partidos"

Carles Aleñá, centrocampista del Real Betis, ha repasado la actualidad del equipo verdiblanco todavía con el sabor amargo de la polémica vivida en el Coliseum Alfonso Pérez, pero con la obligación de pensar ya en el duelo ante el Eibar. "Van pasando los días y ya se te va pasando un poco, fue un palo bastante duro por cómo fue, por se nos trató el domingo pero esto nos debe servir, ya vamos a preparar el siguiente partido que es demasiado importante para nosotros, ya con la mentalidad de ganar en el campo del Eibar", ha reconocido en una entrevista para los medios oficiales del club bético.

En palabras del mediocentro catalán, solo queda aprender y pasar página pues LaLiga no para. "Al final tenemos que mejorar cosas, intentar marcar las que tengamos, si hubiésemos metido las tres que tuvimos no hubiera pasado nada pero tampoco hay que quitar lo que pasó, no lo voy a entender por más que me lo expliquen, no sé como el VAR entra en unas jugadas y en otras no, no me entra en la cabeza, pero eso ya es agua pasada y ya miramos al frente", ha confesado.

Pero todavía hay tiempo para conseguir el objetivo de estar entre los seis primeros de LaLiga y competir así la próxima temporada en Europa: "Quedan muchísimos partidos, hay que borrarlo ya de la cabeza y centrarnos en el domingo, que será un partido parecido al de Getafe, un Eibar que presiona mucho, que es agresivo pero hay que intentar ganar para que venga una racha positiva e ir para arriba".

El jugador cedido por el Barcelona hasta el próximo 30 de junio ha tratado muchos otros temas.

Cómo está el vestuario: "Estamos dolidos, los resultados no se nos ponen de cara. El vestuario está enchufado y confiado en que vamos a ir para arriba, por juego y porque estamos a muerte con el entrenador. La afición también va a estar detrás de nosotros ayudando. La realidad es que el equipo está bien, veníamos del partido ante la Real Sociedad que hicimos un gran partido y luego la suerte se nos pone en contra en los dos últimos partidos. Contra el Rayo si no pasa nada ganas en la prórroga porque haces una gran segunda parte, luego tienes la mala suerte que te marcan en el 119' y luego los penaltis es más suerte, el domingo nos pudimos poner por delante pero bueno, esta es la línea a seguir y ahí tenemos que confiar en nosotros, estamos plenamente confiados en que esto lo sacaremos adelante".

El juego es bueno, pero de cara a portería: "El juego creo que está siendo bueno, la presión cuando perdemos el balón, tenemos al rival sometido en su campo, nos están creando pocas ocasiones, hay que seguir así, la línea defensiva está bien, nos falta marcar las primeras, así se te pone el partido de cara. Nosotros tenemos parte de culpa por no meter goles, yo tengo una clarísima en el campo del Rayo para marcar, otra de Nabil, de Loren, de Édgar... Somos los primeros que quieren que vayan para dentro pero en cuanto entre la primera, entrarán todas".

Ahora viene un calendario con Eibar, Barcelona, Leganés y Mallorca: "Sabemos lo que viene, son cuatro partidos muy importantes, sobre todo el del Eibar, luego viene el Barcelona, no está bien fuera de casa pero ya sabemos cómo son... En Eibar nos queremos quitar esa espinita, puede ser un buen momento para ir para arriba. Hay equipo para competir con cualquiera, ya se vio ante la Real y el Getafe, incluso contra el Atlético. En el campo del Eibar sabemos que somos superiores pero ahora tenemos que demostrarlo sobre el campo el domingo".

Cómo va la adaptación al club y la ciudad: "Hace un mes que llegué y parece que llevo mucho más, me he adaptado muy bien, con los compañeros también. La verdad que muy feliz de estar aquí y disfrutar de todo esto. Puedo ir tranquilo por la calle, aunque no salgo mucho. Te paran por la calle, te piden fotos, pero lo hacen con mucho respeto, cuando yo era niño también lo hacía, es un gesto que cuesta tan poco para hacer feliz a un niño que para mí es un placer, es casi todo positivo para mí, solo faltaría. Se nota la diferencia con Barcelona, aquí se vive 100% el fútbol, la gente es más pasional y también se agradece. Lo vives muy de cerca, es su vida el fútbol y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor para hacerles felices".

La afición nunca falla, en Getafe tampoco: "Cuando salí al estadio me di cuenta, no sabía que viajó tanta gente, también estás dolido por ellos que están apoyándonos, que lo sigan haciendo porque les vamos a dar alegrías".

El mejor recuerdo de su mes en el Betis: "Sin duda el himno, cuando entré por primera vez en el Benito Villamarín se me puso la piel de gallina, fue espectacular, es el recuerdo más bonito, además ganamos 3-0, ojalá vengan más victorias así en casa"

En casa si se está mostrando una versión sólida: "Creo que en casa tenemos una gran ventaja, que es la afición que aprieta, encerramos al rival, y así es muy difícil ganar al Betis. Fuera hay que pelear más pero en casa hay que conseguir la mayoría de puntos".

Su objetivo en el Betis: "Ir a Europa, vine a disputar minutos, a sentirme futbolistas, siempre el Betis fue la primera opción, cuando supe del interés no quise escuchar otros equipos, el objetivo es ir a Europa por las exigencias del club, viene la club más exigente y al que sabía que era más difícil jugar por la competencia que hay. Al final mucho te preguntan lo de los seis meses, pero solo vale mirar al preente, no sabemos que puede pasar en el futuro, quiero disfrutar del Betis, el día a día y dar lo mejor de mi para la gente y la afición".

Con Rubi se entiende a la perfección: "Rubi y yo nos conocíamos, no hablamos nunca sobre todo por respeto a mi club y a sus jugadores, pero nos habíamos enfrentado otras veces, él también había estado en el Barcelona, él tiene un juego de toque y presionar arriba, él fue parte de la decisión de venir aquí".

De la idea de juego del Barça a la del Betis: "El fútbol era bastante parecido, la idea de trabajar no es la misma pero también los compañeros me lo han hecho muy fácil, Joaquín el primero como capitán, estoy muy agradecido con todos, cuando se portan así contigo es mucho más fácil, no ha sido el mejor Carles en estos partidos pero poco a poco se irá viendo al mejor. Intentar marcar más goles, trabajar para el equipo y que eso venga con resultados del equipo".

Marc Bartra ha hecho de cicerone: "Marc y yo ya nos conocíamos, no compartimos vestuario pero teníamos amigos en común, hablé un poco antes de venir con él, me contó un poco todo, me ayudó muchísimo, es un crack como persona y estoy muy agradecido a él por la bienvenida que me dio. Todo lo que me ha dicho se está cumpliendo, me alegro de estar con él, siempre lo había visto desde abajo, es un sueño compartir vestuario con él".

Tiene ganas de enfrentarse al Barça: "En el Barcelona es difícil ser importante, tenía un rol un poco más secundario, pero por los minutos jugados, cuando juegas más el jugador crece y te sientes más importante, coges ese rol y es lo que estoy intentando coger aquí, ojalá sea así".

Puede jugar sin problemas: "Puedo jugar perfectamente, no hay clausulas, ganas e ilusion enfrentarme al club en el que llevo toda la vida jugando, será un pcoo raro pero con ganamos de verlos e intentarmoe ir a por el partido. No me esperaba la llegada de Quique, un cambio bastante grande, le deseo toda la suerte del mundo.

Pero primero, el Eibar: "Solo vale ganar, no vamos con la idea de sacar un empate, vamos a salir desde el principio a ganar el partido, son intensos, saben a lo que juegan, van arriba, son muy buenos jugadores, nosotros intentaremos con nuestras armas hacerles daño y seguro que encontramos las formas de hacerlo".