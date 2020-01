La breve ausencia de Carvalho en la sesión del Betis

Ha sido una semana larga en Heliopolis, en la que se ha hablado mucho del VAR y poco del Eibar, al que el Betis visitará este domingo (14:00 horas) con la obligación de volver a la senda de la victoria para tratar de acercarse a su gran objetivo, que no es otro que los puestos europeos.

Con ese objetivo, la plantilla verdiblanca ha continuado preparando este viernes una cita trascendental, con una sesión en la que Rubi no ha podido contar con las consabidas ausencias de los lesionados Juanmi, Guardado, que sufrió una lesión muscular de grado I en el Coliseum, y Francis, que negocia su salida al Almería.

Una vez que Javi García también está ya disponible, el gran nombre propio volvió a ser el de William Carvalho, que podría regresar a una lista después de ser operado de una hernia discal el pasado mes de octubre. El portugués no ha saltado de inicio al césped junto a sus compañeros, pero desde el club han aclarado que no se debe a su estado físico. El motivo es que ha tenido que declarar por videoconferencia, desde la propia ciudad deportiva, en un juicio que mantiene con su anterior club, el Sporting de Portugal, lo cual había solicitado precisamente para no desplazarse a su país y perderse el entreno.

Con Carvalho de vuelta, por tanto, aumentan las opciones para Rubi, que en el inicio del entrenamiento mantuvo una charla con sus jugadores sobre el césped e hizo lo propio luego aparte con el meta Joel Robles.

Este sábado, el plantel bético llevará a cabo su última sesión preparatoria a puerta cerrada, a la misma hora del encuentro en Ipurua, para, a continuación, poner rumbo a tierras vacas, tras conocer la lista de convocados de Rubi.