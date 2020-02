Joel, sobre la acción del gol: "Igual he arriesgado demasiado"

Joel Robles se ha mostrado muy autocrítico con la acción que ha propiciado el tanto del Eibar. El meta del Betis ha insistido en que quizás no tomó la decisión más correcta a la hora de dar el pase que terminó en la acción del penalti: "Sensación agridulce. Hemos tenido las ocasiones para ganar, incluso para 0-2. Es un rival que nos exige, estábamos bien con la salida de balón. Igual he arriesgado demasiado pero anteriormente hemos sacado una situación igual, es lo que tiene asumir este tipo de riesgo y bueno , a seguir porque nos está costando mucho fuera de casa. El nivel lo estamos dando y el camino es este".

El acción del gol del Eibar: "Llevamos entrenando esta semana lo que nos iban a hacer, ellos nos han esperado, nos han apretado ahí. La conducción de Edgar la ha aprovechado bien Taka (Inui). Eso en esta situación asumo yo la responsabilidad pero bueno, hemos hecho dos o tres salidas buenas, en la segunda lo hicimos y también salio bien y bueno, tenemos que dar un poquito más fuera de casa".

El Betis, a pesar del error, siguió sacando el balón jugador: "Ha sido un error puntual que ha sido penalti y gol, luego hemos tenido otras quince salidas de balón y hemos salido bien y bueno. En esa personalmente he arriesgado un poquito. La línea la estamos viendo, estamos creando ocasiones, estamos con intensidad... ¿No nos está dando? Pues sí, pero creo que tenemos que seguir esta línea y dar un poquito más en casa".

La mala suerte de cara a gol: "No creo que en la suerte. Hay que insistir en el trabajo, las estamos teniendo delante del portero, eso es lo importante. Lo malo es que te vayas con la sensación de no tirar a portería. Hay que seguir insistiendo, no nos podemos rendir, tenemos una gran plantilla, hay insistir en el trabajo y conseguir los tres puntos".