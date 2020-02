Alexis, sobre el VAR, Rubi, el KO copero y los 'rumores' sobre la dirección deportiva

El coordinador del Área Deportiva del Real Betis, Alexis Trujillo, confesó este martes que, pese al paso de los días, en el club se encuentran "bastante dolidos" con la eliminación en la Copa del Rey a manos del Rayo Vallecano. "Estamos todos muy molestos, el club, el cuerpo técnico, los jugadores. Fue una semana bastante negativa para nosotros. Pero el equipo hizo un partido muy bueno en Getafe; desgraciadamente no sumamos por esa falta de puntería y algún error que no voy a reiterar más, porque no quiero que parezca una excusa. Hemos ido a Eibar, con cantidad de ocasiones para intentar conseguir la victoria. Pero ese resultado nos dolió muchísimo. Eso no lo podemos esconder. Intentaremos en la Liga quedar lo mejor posible", admitió, en los micrófonos de Cope Sevilla, el canario, quien señaló a la falta de 'punch' como la clave de los últimos reveses.

"Estoy dolido por la eliminación, pero si entramos en un análisis en la primera parte el Rayo fue superior al Betis y a medida que empezó a desarrollarse la segunda parte el Betis fue cogiendo más hilo al partido", añadió el insular, quien acudió a la más recurrente pesadilla estudiantil para explicar la importancia que está teniendo en el rendimiento verdiblanco la falta de acierto de cara al gol. "Tuvimos como cuatro o cinco mano a mano contra el portero (frente al Rayo). Son acciones que nos están perjudicando no sólo en la Copa, sino también en la Liga. Y no es porque no se trabaje en los entrenamientos. Es como cuando estudias una barbaridad y llega el día del examen y te quedas en blanco", aseguró.

Alexis aprovechó la entrevista para echar un capote al técnico, de quien sostiene que sigue contando con el aval de la entidad pese a las recientes adversidades. "Confiamos en Rubi, en su metodología. Vamos a ver si entre todos ponemos el granito de arena necesario para luchar hasta el final por el objetivo que nos propusimos", sentenció el de Las Palmas de Gran Canaria, que tampoco dejó pasar la ocasión de criticar al VAR.

"Ha habido situaciones en la que hemos argumentado con nuestras pruebas lo que hemos sufrido. Ha habido conversaciones, pero eso queda entre los estamentos y el club. Creemos que es una herramienta importante, pero falta algo de ajuste. No pedimos ayuda, pero que tampoco salgamos perjudicados. Tenemos que centrarnos en afinar más la puntería y evitar algunos errores ingenuos", aclaró.

Finalmente, Alexis admitió sentirse respaldado pese a las informaciones que situaron a hombres como Ramón Planes o Fran Garagarza en la órbita del Betis de cara a la dirección deportiva. "No creo que sea la persona para contestar a esta pregunta. A mí desde el club me transmiten que en ningún momento se ha hablado con estos nombres y que se está contento con el trabajo que se está haciendo. Todo es mejorable pero estoy muy contento con la plantilla que hemos conformado", afirmó.