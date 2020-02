El fallo en contra del Betis en Eibar que no revisó el VAR

"A veces, son detalles los que te van minando. Es verdad que el VAR nos ha perjudicado mucho. Me acuerdo, por ejemplo, del partido en Villarreal, donde estábamos cómodos, dominando, y un penalti un poquito dudoso... 2-1. No nos debería haber afectado tanto, pero nos cayeron cinco. En Getafe, si nos llegamos a poner 0-1, habría sido otro partido. Hoy me llega que Orellana está pisando el área en la jugada del penalti, cuando el rival debe estar fuera cuando sacas de meta", apuntaba este miércoles Joel Robles, guardameta del Betis, durante su entrevista en el programa de la TV oficial del club 'Todo al verde'. Efectivamente, se trata de una acción que pasó desapercibida para la mayoría, que sí se percató de que Martínez Munuera perdonaba la segunda amarilla a Orellana por un codazo a Bartra cuando ya tenía una amonestación.

En las otras acciones en las que intervino el VAR sí hubo justicia, por esta vez. El gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego es indiscutible, pues el 'Panda' está unos metros más cerca de Dmitrovic que el último defensor del Eibar. En el resto de consultas o de decisiones arbitrales, nada que objetar. Incluso, el penalti de Edgar a Inui se antojaba una decisión intachable del juez valenciano, si bien la revisión desde la sala de videoarbitraje, que suele ser desde el principio de cada acción que termine en gol, debió reseñar que Orellana, en el margen izquierdo de la imagen, y Sergi Enrich, en el derecho, están claramente pisando la línea del área grande y, por ende, dentro de la misma, lo que invalidaría la jugada, pese a acabar ésta en penalti, por un mero orden cronológico.

El caso es que el Betis está siendo, de largo, el equipo de Primera división más afectado por las decisiones del VAR. De esta forma, como refleja el perfil especializado en estadísticas @LaLigaenDirecto, el verdiblanco ocupa en solitario el líder en acciones en las que un equipo salió perjudicado tras la decisión previa del colegiado. Son seis en lo que va de temporada.