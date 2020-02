De guante blanco ante el Barcelona para protestar por las actuaciones arbitrales

La grada de animación del Real Betis Balompié ha anunciado a través de su cuenta de Twitter unos actos de protesta contra la Real Federación Española de Fútbol y el colectivo arbitral durante el próximo partido ante el Fútbol Club Barcelona. Para ello, se pide a los diferentes aficionados verdiblancos que acudan al estadio con guantes blancos y que se realice una gran pitada durante el primer minuto del encuentro.





Este domingo todos al Villamarín con guantes blancos, además, durante el primer minuto de partido realizaremos una pitada histórica dedicada a la @rfef y al colectivo arbitral.



Que se enteren, #ElBetisSeRespeta pic.twitter.com/fMqmp1xPC7 — GOL SUR 1907 (@GolSur1907) February 4, 2020

Las próximas jornadas, decisivas para las aspiraciones europeas del Betis