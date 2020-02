Las "dudas" de Rubi sobre el once, sus cuentas para Europa y la autocrítica de Alexis

El Real Betis regresa este domingo al Benito Villamarín después de tres choques seguidos jugando a domicilio y con resultados bastante frustrantes: eliminación copera en los penaltis ante el Rayo en Vallecas, polémica derrota en el Coliseum de Getafe (1-0) e insuficiente empate contra el Eibar en Ipurua (1-1). El conjunto verdiblanco vuelve a casa con la necesidad de reencontrarse con el triunfo y tomar impulso para escalar hacia los puestos de Europa; pero no será sencillo, pues enfrente tendrá al Barcelona de Quique Setién en un partido para el que Rubi admite tener "dudas" para confeccionar su once titular.

"Esta semana necesito más tiempo para ver el once, porque tengo un par de dudas", ha reconocido este viernes Joan Francesc Ferrer Sicilia en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, poco después de términar el entrenamiento del Betis. Rubi no ha querido dar muchas pistas y no ha revelado cuáles son esas dudas, aunque de sus respuestas se deduce que una de ellas está en el centro del campo. Para recibir al Barça, además de la del sancionado Feddal, el catalán cuenta con la baja de Andrés Guardado, lo que da opciones de ver a Guido Rodríguez y de disfrutar del regreso de William Carvalho, quien no juega desde septiembre y al que considera precipitado darle la titularidad tras su larga convalecencia.

"Carvalho está muchísimo mejor esta semana. Vamos a ver si está en disposición y si entra en la convocatoria podríamos ver si tiene minutos", ha explicado Rubi, quien tampoco aboga por presionar a Guido, a pesar de que ha participado en todos los partidos desde que llegó e incluso salió de inicio en Vallecas. "Cuando un jugador llega, el primer día es difícil que debute, aunque pasó eso mismo contra la Real Sociedad. Si está en la convocatoria es que puede ser titular y está preparado para ello", ha opinado, precisando luego que el mediocentro argentino debe seguir dando pasos hacia su adaptación al equipo y a un fútbol muy distinto al de México.

Otra de las incógnitas que habrá que esperar para resolver está en la delantera verdiblanca, donde el entrenador viene rotando a Borja Iglesias y Loren Morón, a quienes elogió a pesar de que el gol se les está resistiendo: "El tema del delantero es un buen problema, porque hay dos grandes arietes y jugamos con sólo uno de inicio. Les duele (quedarse en el banquillo), pero saben apreciar que juegue el otro porque son grandes personas. Yo decido en función de lo que veo cada semana, pero confiamos mucho en los dos por igual. Juegue quien juegue, estoy muy tranquilo".

En este sentido, Rubi ha sido preguntado por la opinión que le merece la sincera autocrítica de Alexis Trujillo. El coordinador del área deportiva del Betis valoró el trabajo del equipo, pero admitió que están en una "situación de desventaja" en la tabla por culpa de "fallos propios", principalmente, la "mala puntería" arriba y los "errores ingenuos" que comete en defensa. "Creo que los que estamos en este mundo sabemos que lo más importante son los resultados, pero también sabemos que el trabajo es importante y Alexis conoce el nuestro. Sí es verdad que hay circunstancias que nos han penalizado, como en el inicio de LaLiga; pero hemos cambiado el rumbo y veremos si tenemos tiempo de meternos en nuestros objetivos", ha contestado el míster, que pide confianza para sus pupilos.

"A base de implicación de los jugadores, que es total, hay que transmitirles confianza. Entrenar muchos centros, remates y tiros. Hay que perfeccionar el golpeo y las situaciones de definición. Cada partido trabajamos pequeñas cosas para sacar el balón desde atrás en función del rival, pero no vamos a cambiar la idea de juego por cometer un error puntual en un partido (penalti en Eibar tras error de Joel y Edgar). Intentaremos no repetirlo pero cuando se asume el riesgo al final es normal".

Con todo, pese a mantener el optimismo, Rubi admite que resulta complicado hablar de opciones europeas con el equipo decimosegundo y a ocho puntos del sexto: "Tenemos 28 puntos y creo que hay equipos para tener alguno más. Lo cierto es que la línea es bastante buena, sobre todo en casa, sacando partidos solventes contra rivales directos; pero fuera nos está penalizando la eficacia arriba, que a principio de temporada teníamos más con menos ocasiones. De momento, vamos a ver si ganamos al Barça y nos vemos con 31 puntos y luego ya a pensar en el Leganés. El partido de Getafe fue muy doloroso, pero aún tenemos tiempo de subir posiciones".

Así, Rubi ha considerado que lo que el Betis necesita es enlazar cuanto antes una racha positiva como la de finales de 2019. "Lo que tengo claro es que tenemos que ganar tres partidos seguidos lo antes posible. Entonces veremos que estamos más cerca de lo que parece, porque entre ellos no pueden ganarlo todo todas las semanas. Nos hubiera gustado que la séptima posición diera pasaporte para Europa, pero yo me centraría en no crear ansiedad al equipo porque queda tiempo. Seguro que si encadenamos victorias nos acercaremos y, si a falta de cinco partidos estamos cerca, eso nos dará fuerza".

De otra parte, Rubi se mostró comprensivo con la protesta que prepara el beticismo para expresar su hartazgo por las decisiones del VAR y de los árbitros en su contra; pero pide que nadie se distraiga, porque el Betis va a necesitar mucho el apoyo y el calor del Benito Villamarín: "Yo voy a respetar lo que la afición decida hacer. Lo que le pido es que nos ayude como siempre hace. Nosotros saldremos fuertes, pero nos gustaría tener su apoyo para conseguir los tres puntos, porque eso sería un impulso importante".