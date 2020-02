Emerson, justo un año después: a un gran nivel, ante Setién ¿y su futuro equipo?

Llegó sin ser una necesidad real, dado que estaban Francis Guerrero y Antonio Barragán ya en la plantilla, pero con el aval de estar recomendado por Ricardo Oliveira y de haber sido comprado a medias con el FC Barcelona, que tiene previsto llevárselo a la Ciudad Condal, ya sea para quedárselo en propiedad, ya sea para hacer negocio (su valor estimado de mercado ya es de 15 millones, según Transfermarkt).

Y es que justo un año después, y a punto de enfrentarse a un Quique Setién que apenas le dio bola en Heliópolis, puede decirse que Emerson Aparecido Leite De Souza Junior se ha convertido en uno de los mejores laterales de LaLiga, en la que ha firmado esta temporada tres goles y cinco asistencias.

"Estoy muy feliz con mi evolución. Siempre trabajé mucho. Soy un tipo así; me castigo mucho", indica el ex del Atlético Mineiro a Globoesporte, de cara al partido de este sábado, contra el FC Barcelona, el que, salvo giro imprevisto (él, obviamente, valora positivamente ese posible salto), será su futuro equipo. Sobre el Betis, eso sí, sólo tiene buenas palabras. "Tengo una cosa clara; algo que sólo se la había comentado a mi familia: fue increíble cuando llegué al Betis. Dejé Brasil no siendo un jugador muy conocido, porque el Atlético Mineiro es grande, pero no tiene los medios que hay en Río de Janeiro o Sao Paulo... y, sin embargo, en Sevilla desde el primer día los aficionados me conocían por la calle y se querían sacar fotos conmigo. Me sentí reconocido. Sentí un gran afecto. Los seguidores del Betis y el club me han hecho mejor jugador, y yo trato de decirles 'gracias' con mi trabajo".

Setién, quien a este ritmo podría no seguir en el Barça más allá de verano, dijo recientemente que está al tanto de la evolución de un Emerson que "ha mejorado mucho". Si le volverá a entrenar o no lo dirá el tiempo, pero el brasileño ya se asoma a sus 21 años a la absoluta de Brasil y todo apunta a que acabará siendo jugador de club top de Europa.