La Olímpica de Brasil hace sufrir a Emerson

Centrado en el Betis, pero con un ojo en Colombia. Allí se juega la selección olímpica de Brasil su clasificación para Tokio 2020, un evento para el que el jugador del Betis Emerson fue citado, aunque no ha podido acudir porque el Betis no tenía obligación de cederlo. Pero eso no quita que lateral derecho haya estado jugando con ese combinado hasta ahora y que tenga sus opciones de estar también en Tokio si su selección se clasifica.

De momento no lo ha conseguido, aunque está en su mano. Se la jugará el domingo ante Argentina, que ya ha conseguido la clasificación matemática para la cita Olímpica, aunque ya se sabe que en el Clásico suramericano no se van a dejar ir. Si Brasil gana ese choque estará en Tokio. Un empate también le vale si se da el mismo resultado en el Colombia-Uruguay.

Brasil ha empatado los dos partidos que ha jugado hasta ahora, ante Colombia y Uruguay, que tienen un punto cada uno al sumar una derrota y un empate en las dos primeras jornadas.

El domingo en la localidad colombiana de Bucaramanga se producirá el desenlace con Emerson siguiéndolo muy atento, ya que sigue teniendo el sueño de defender a su selección en los Juegos Olímpicos.

El defensa con más asistencias de LaLiga

La semana próxima se cumplirá un año de la llegada de Emerson a Sevilla. El lateral firmó en el mercado invernal, pero no llegó a la capital de Andulucía hasta mediados de mes precisamente por encontrarse con la selección brasileña sub 23. De hecho, su debut no se produciría hasta el día 25 de febrero, en el choque de Europa League ante el Rennes (1-3), cuando jugó unos minutos.

Quique Setién no le daría mucha bola desde ahí hasta el final de la temporada, pero con Rubi lo ha jugado prácticamente todo y es el defensa con más asistencias de LaLiga, con cinco.