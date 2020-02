Rubi: "No estoy enfadado con Quique Setién"

Rubi nunca elude una respuesta ni tampoco es fácil pillarle en un renuncio. El técnico tiene las cosas claras y conoce y maneja perfectamente el entorno en el que se mueve. En la rueda de prensa previa al choque contra el Barcelona no podían faltar preguntas sobre Quique Setién, quien pudo ser su sustituto al frente del banquillo verdiblanco cuando peor pintaban las cosas. Lejor de echar balones fuera, Rubi dio su opinión. "No estoy enfadado con Quique (Setién) y por supuesto que lo voy a saludar, ésta era su casa hace seis meses. En el momento que Rubi deje de ser entrenador del Betis porque así lo decidan, a mí me preocupa poco o nada quién va a ser su sustituto más allá de desearle suerte", indicó.

Al equipo azulgrana le tiene ganas, pero son puramente deportivas. "Tengo ganas de ganarle al Barcelona. Al Madrid le he sacado este año un empate y quiero ganarle a un grande, porque nos dará un impulso enorme, pero no por nada más", subrayó.



Tampoco cree el técnico que la afición vaya a recibir mal al cántabro: "Yo me voy a centrar en que el aficionado del Betis nos ayude y recibirán a Setién como vean conveniente, estoy centrado en conectar con la afición desde el principio ya que en casa nos ayuda muchísimo".

Rubi no quiere pensar si los sucesos de las últimas semanas pueden afectar al equipo azulgrana. "En todas las casas tenemos más o menos líos, pero es verdad que la repercusión no es la misma. A la que hay algo es normal que se magnifique, ellos han hecho unas declaraciones y es normal que genere ruido, pero seguro que lo han hablado dentro del vestuario y en el césped no se va a notar", explicó el preparador, que dio su versión sobre el momento culé. "Yo no lo llamaría decadencia, pero es verdad que algunos jugadores importantes ya no están o son mayores. Es difícil pero tienen que reinventarse, son situaciones normales. Han estado tan arriba que en cuanto bajan todos se acuerdan de cómo iban antes"

Sobre si su eliminación en la Copa beneficia o no al Betis, Rubi no cree que vaya a afectarles. "Son jugadores acostumbrados a estar en situaciones negativas, tiene calidad y fútbol para revertilas. No sé si es mejor o peor que estén eliminados, pero para nosotros era mejor que el primero y el segundo llegaran a la final para que hubiera una plaza europea más".

Ferrer Sicilia valoró la propuesta del cántabro: "Desde que llegó Setién al Barcelona ha hecho cosas diferentes y ha cambiado cosas. Ayer jugó Sergi Roberto delante de Semedo. Nos conoce muy bien y nosotros a él también, pero si no aplicamos bien el trabajo esta información no sirve de nada".

El único momento en el que no se mojó fue cuando le preguntaron si le gustaba más el Barcelona de Valverde o el de Setién: "A mí el que me gusta es el Betis y si saca los partidos mejor. Yo no tengo preferencias entre Valverde o Setién, pero quizá Quique necesita más tiempo para transmitir sus ideas. Madrid y Barça tienen mucha presión por ganar y jugar bien, pero la realdiad es que el 70/80 % de los partidos juegan mejor que el rival, pero estamos mal acostumbrados a la excelencia".

La Copa fue un disgusto, pero la competición ha demostrado que ha habido muchas sorpresas."Siempre tengo la sensación de que la Copa nos la hemos tomado en serio, el disgusto fue muy grande. También somos realistas, esta competición ha sido así este año y va a pasar los próximos. No quiere decir que los grandes no estén, pero va a ser muy difícil. Es una competición muy bonita pero que va a generar este tipo de situaciones. A un partido hay mucha igualdad, es una oportunidad que hemos perdido nosotros y casi todos los equipos de Primera".