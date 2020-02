Abidal deja en manos de Aleñá su futuro en el Barcelona

Eric Abidal está esta semana haciendo una tourné por todos los medios catalanes en un intento por calmar los incendiados ánimos por la marcha del equipo, eliminado en Copa del Rey en los cuartos de final por el Athletic Club y con problemas en LaLiga donde el relevo en el banquillo no parece haber surtido el efecto deseado.

El director deportivo del F.C. Barcelona, tras sus polémicas declaraciones que señalaban directamente al vestuario de la destitución de Valverde, ha repasado los nombres propios del presente y del futuro en Can Barça, entre los que se incluyen a dos actuales béticos, uno Emerson, sobre el que ha asegurado que podrían disponer de él en el momento que quisieran -obviando que para ello tendrían que abonar al Betis una cantidad cercana a los doce millones de euros-, y otro Carles Aleñá.

Sobre el centrocampista, cedido hasta final de temporada sin opción de compra, Abidal ha valorado la necesidad de dejar salir al jugador para que tuviera los minutos que en Barça no estaba teniendo, una decisión cuestionada por Setién, por otra parte, y el deseo de que esta experiencia en el Betis le sirva para regresar a Can Barça para asumir un rol importante, aunque el directivo francés deja en las manos del de Mataró su futuro. "Siempre hay que proteger a los jugadores de casa porque nuestra filosofía es distinta a la de otros equipos, también el nivel de planificación, no solo hay que mirar el nivel del jugador, porque todos tienen nivel, sino también la edad y preparar el futuro. La decisión la tendrán ellos (en referencia a Aleñá y al resto de canteranos cedidos), pero tenemos que estar preparados por si acaso", ha comentado Abidal en Mundo Deportivo.

Este domingo, sin duda, será un encuentro especial para Aleñá, que se medirá por primera vez al equipo en el que se ha formado. El acuerdo de cesión entre los dos clubes no recogía la conocida como 'cláusula del miedo', por la que los equipos de origen niegan la posibilidad de enfrentarse a ellos a los jugadores que tienen a préstamo. En este caso, el Betis consiguió que el Barça le permitiese jugar en este encuentro, por lo que Aleñá, que se ha ganado la confianza de Rubi, podrá medirse a los que han sido sus compañeros hasta hace apenas un mes.

Desde que aterrizó en el Betis el pasado 28 de diciembre, el centrocampista ha ido ganando protagonismo poco a poco en las alineaciones del técnico catalán. Además de jugar los dos encuentros completos de la Copa del Rey ante el Portugalete y el Rayo Vallecano, el medio creativo suma yo 223 minutos en LaLiga, más de los que había disputado con el Barça en toda la primera vuelta (170').