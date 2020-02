Esto es lo que Abidal se calla si el Barça 'repesca' antes a Emerson

Abidal no deja de meterse en líos. Si hace unos días dejaba al vestuario azulgrana con las posaderas al aire al asegurar que con Valverde "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", unas declaraciones que no tardó en responder Messi a través de sus redes sociales provocando una importante crisis en la previa del partido de Copa del Rey ante el Athletic en el que finalmente cayeron eliminados, ahora se ha desmarcado con otras, en una de las muchas entrevistas que está concediendo estos días a distintos medios catalanes en un intento por lavar su imagen, que afectan directamente al Betis, su próximo rival en Liga este domingo en el Benito Villamarín.

Y es que, según el director deportivo azulgrana, el Barça podría disponer de Emerson en el momento que quisiera. "Emerson es un jugador sobre el que tenemos una opción de disponer de él cuando queramos. Lo está haciendo bien en el Betis y para el futuro del Barça es un jugador más. Tenemos una plantilla corta pero fuerte, con dos laterales, pero sabiendo que el futuro ya está ahí", ha declarado el otrora jugador.

Olvida, o mejor dicho, obvia decir el francés que esa decisión de repescar al lateral brasileño antes de junio de 2021, que es la fecha acordada en el contrato que firmaron hace ahora un año ambas entidades, supondría una ruptura unilateral del acuerdo, lo que tendría una importante penalización para el cuadro azulgrana.

Y es que, en enero de 2019, el lateral diestro estaba jugando el 'Brasileirao' con el Atlético Mineiro y formaba parte de la selección sub 20 de su país. En ese momento, se cerró su cesión al Betis hasta el final de la temporada 2018/2019, aunque hasta el mes de marzo no pudo ponerse a las órdenes de Quique Setién y a partir del 30 de junio cristalizó un traspaso en coopropiedad que le convertía en futbolista verdiblanco hasta 2021, fecha en la que estaba previsto que se valorase su incorporación al club que posee la otra mitad de sus derechos.

Lo que Abidal parece querer decir es que Emerson es única y exclusivamente propiedad del F.C. Barcelona, pero lo cierto es que hasta junio del próximo año, sus derecho los comparte con el cuadro heliopolitano. Por eso, si se plantease llevárselo, tendrían que pagar una importante cantidad al Betis. La cifra rondaría los tres millones de euros y a ello habría que añadir otra cantidad cercana a los nueve millones (los seis que el Betis adelantó en enero del pasado año cuando se hizo con la mitad de sus derechos) y una compensación de otros tres kilos en concepto de formación para reconocer la labor de formación del conjunto de Heliópolis, que le brinda un protagonismo mucho menos accesible en el equipo azulgrana.

Es decir, que en el supuesto caso de que el Barcelona se lo lleve antes de junio de 2021, el Betis tendría asegurado multiplicar por dos la inversión en este joven futbolista de 21 años a quien la web especializada Transfermarkt lo tasa en 15 millones de euros en estos momentos.