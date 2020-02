Julio Salinas: "Siempre me ha gustado más el Betis que el Sevilla"

El mítico jugador vasco Julio Salinas dedica parte de su tiempo ahora a colaborar con diferentes medios de comunicación. Su dilatada trayectoria en el mundo del balompié, desde que debutó en el Athletic a principio de los 80 hasta que colgó las botas en el Alavés en el 2000 le sirven de aval para convertirse en una de las voces de referencia en los distintos medios de comunicación.



Asiduo a comentar partidos y también en los programas deportivos que tanto se han popularizado en los últimos años, Salinas se ha convertido en viral en las últimas horas por unas declaraciones en GOL Televisión, en las que admitía su predilección por el conjunto de las trece barras, al que se enfrentará el Barcelona, uno de los equipos más importantes de su carrera, este domingo en el Benito Villamarín. Un campo del que, asegura, guarda gratos recuerdos. "Tengo muchos recuerdos, pero sobre todo uno. Cuando llegué al Barça, en mi primer año (88/89) marqué dos goles al Betis. Había un jugador en el Barça que hacía muy bien la picadita al portero, y siempre me decía: 'Pícala, pícala'. Y ese día metí uno de picada. El que me lo decía era Txiki Beguiristain, Era un campo -el Villamarín- que me gustaba mucho. Yo siempre he sido bético. Siempre me ha gustado, cuando me tenía que inclinar entre el Betis y el Sevilla, me gustaba más la afición del Betis, estaba Gordillo, que era uno de mis jugadores favoritos. Siempre me ha caído muy bien, porque veía a la afición como que tenía mucho sentido del humor, que anima mucho, y siempre me ha gustado más el Betis que el Sevilla, y que no se me enfaden los sevillistas".





Sus palabras, como no podía ser de otra forma, no han tardado en tener respuesta por parte de los aficionados de uno y otro equipo.





???@juliosalinas19, leyenda del @FCBarcelona:



?? "El Betis siempre me ha gustado mucho más que el Sevilla"#GolazoTarde pic.twitter.com/l07Uk1bW65 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 7, 2020