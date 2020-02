Loren desciende posiciones en la lista de preferencias del Barça

El F.C. Barcelona busca un delantero para cubrir la baja de Ousmane Dembélé. Sin embargo, hasta que el jugador francés no sea operado este próximo martes y el conjunto culé no obtenga un informe médico que asegure que el atacante va a estar de baja un tiempo estimado por encima de los cinco meses, los azulgranas no podrán fichar.

Pese a ello, en Can Barça confían en obtener ese permiso de la Federación y por ello andan desde hace días rastreando el mercado en busca de una alternativa para el ataque que palie las importantes deficiencias en la zona con Luis Suárez también de baja hasta el próximo mayo.

El Barça sólo podrá fichar a un jugador que esté libre (mercado muy reducido y en el que apenas aparecen nombres que encajen en el perfil) o que estén jugando en LaLiga (Primera o Segunda), por tanto, que no necesiten un tránsfer internacional, y, obviamente, que no haya jugado en dos equipos (sonó el nombre de Borja Iglesias pero ya ha competido con el Espanyol y con el Betis este curso).

Con estos condicionantes y con la intención de que la operación no les hipoteque de cara a la próxima temporada, los rectores blaugranas han confeccionados una lista de candidatos en la que, según diversos medios catalanes, aparece el nombre del bético Loren Morón. El marbellí cumple los requisitos: delantero versátil, con movilidad y que tenga gol, y cuenta con la ventaja de que lo conoce a la perfección el técnico, Quique Setién, pero lo cierto es que Abidal, responsable del área deportiva culé, tiene en mente otro nombre.

La prioridad es William José, pero el delantero de la Real Sociedad tiene un precio de salida de 70 millones, una cantidad que el Barça no está dispuesto a llegar, por lo que todas las miradas apuntan ahora a Lucas Pérez (31). El jugador del Alavés, que anotó el pasado viernes en el triunfo ante el Eibar, podría salir por una cantidad cercana a los 15 millones de su cláusula, una cifra asumible para los azulgranas y que no les condicionaría de cara al próximo curso.

En esta lista de candidatables el nombre de Loren Morón parece que pierde fuerza en las últimas horas. De hecho, hay quienes ven en su agencia de representación, dirigida por René Ramos, hermano del madridista Sergio Ramos, un problema para llevar adelante la operación.

En cualquier caso, la mera vinculación de Loren con el F.C. Barcelona ha hecho subir su cotización como la espuma. Son muchos los ojos que se habían puesto sobre el delantero bético antes incluso de que su nombre sonara como posible refuerzo azulgrana por el impresionante arranque de temporada que firmó el marbellí, pero este interés se ha multiplicado y en el Betis comienzan a prepararse porque, sin lugar a dudas, Loren ha pasado a ocupar un lugar preferencial en el escaparate de cara a las próximas ventanas de transferencias.