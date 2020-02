Betis 2-3 Barça: Sánchez Martínez detona la 'ruleta rusa'

Perdió el Betis con el Barça no por el árbitro, que seguro que muchos dejan que el árbol solape el bosque, pero sí con una innecesaria aparición al final de Sánchez Martínez, ése que no permite que nadie le hable, salvo que ese alguien vista de azulgrana, del color de los colchones de antaño o de blanco inmaculado. Entonces, sin problema.

Se cargó Sánchez Martínez por toda la cara un atractivo pulso entre heliopolitanos y catalanes que, visto lo visto sobre el campo, difícilmente iba a acabar bien para los locales, desfondados en un primer tiempo en el que apostaron por un intercambio de golpes casi imposible de mantener con uno de los clubes más poderosos del mundo, por mucho que le falte pólvora. Joel amargó a Messi, pero el mejor jugador del mundo se desquitó con las tres asistencias que obraron la remontada culé, fruto de su mejoría tras una intensa 'ruleta rusa'.

De inicio, Rubi apostó por reservar a Joaquín, poblando la medular con Guido Rodríguez y el recién restablecido William Carvalho para tratar de ahogar la creación azulgrana, tanto por acumulación de efectivos como por una presión alta y escalonada que hizo daño a ratos, como las vertiginosas transiciones tras los robos exitosos. Porque, con una defensa adelantada que estrechaba espacios al máximo, se asumían riesgos atrás, apostándose de manera evidente por ganar el intercambio de golpes a un Barça que, obligado a ser más directo y vertical, tampoco flaqueó en el pulso que le propusieron.

Las tablas al descanso, por tanto, hacían cierta justicia a la producción ofensiva de ambos, quizás no tanto a las sensaciones. Con Fekir desatado, el Betis se adelantó enseguida, si bien Sánchez Martínez tuvo que revisar en el monitor unas manos flagrantes de Lenglet dentro del área. Canales, engañando a Ter Stegen, no perdonó, como tampoco De Jong a renglón seguido, listo para escurrirse entre los centrales, bajar con el pecho el gran servicio de Messi y fusilar a Joel sin dejarla caer.

El meta getafense, por cierto, evitó males mayores en un mano a mano con Leo en el ecuador de la primera mitad y saliendo de su área a cuatro del descanso para que Griezmann no se pusiera de gol, aunque no pudo hacer nada en el alargue: otra falta colgada por Messi la controla y remata Busquets. Rubi y los suyos pidieron falta de Lenglet a Bartra que, siendo sinceros, no pareció. Antes, al menos, otra arrancada heliopolitana había fraguado el 2-1, con robo providencial de Guido Rodríguez y latigazo seco de Fekir, que volvió loco después a Semedo y destapó el tarro de las esencias con un carrusel de recortes, regates y rabonas. Fuego real, no sólo de artificio, para el Betis.

En la reanudación, el esperado paso al frente del Barça lo capitaneó Messi, que se topó en dos ocasiones con sendos paradones de Joel y que no logró calcar por centímetros su viral golazo a Pau López que optó al 'Premio Puskas'. Al menos, el astro argentino se sacó la espinita con su tercera asistencia de la noche, pues colgó en el área la falta que cabeceó a la red Lenglet, que superó en el salto a Guido y aprovechó el inoportuno resbalón de Joel. El volteo en el marcador era una realidad, coincidiendo con el lógico bajón de los locales, físico y mental, que trajo de vuelta los habituales regalos en zona peligrosa.

Para colmo de males, Fekir (de mecha corta, todo sea dicho) se fue a la caseta por una desconsideración al árbitro (de gatillo fácil), que lo había amonestado por una falta inexistente sobre Lenglet. Como compensación, el autor del 2-3 le acompañó a los vestuarios a continuación, después de una patada por detrás muy evitable a Joaquín.

Quedaba tiempo, aunque el cansancio era mucho mayor en las huestes verdiblancas. Rubi, muy a su estilo, mandó que los suyos tocaran a rebato, convirtiéndose el epílogo en un pasacalles en el que jamás se soñó con el empate. Más bien todo lo contrario, pues el protagonista 'motu proprio' del final de la contienda decidió ignorar un clamoroso penalti de Bartra por agarrón persistente y descarado a Messi dentro del área. Una muestra más de que el trencilla murciano estaba desquiciado, por lo que mejor pasar página, que queda un mundo, por mucho que el Betis, muy a su pesar, dejara escapar otro tren hacia Europa, que habría quedado a seis puntos en caso de machada.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho (Joaquín, m.69), Guido Rodríguez (Tello, m.86); Canales, Aleñá, Fekir; Borja Iglesias (Loren, m.62).

3 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior (Jordi Alba, m.57); Sergio Busquets; Sergi Roberto, Arturo Vidal (Arthur, m.57), De Jong; Messi, Griezmman (Rakitic, m.89).

Goles: 1-0, M.6: Canales, de penalti. 1-1, M.9: De Jong. 2-1, M.26: Fekir. 2-2, M.47+: Sergio Busquets. 2-3, M.72: Lenglet.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murciano). Expulsó por doble amarilla al bético Fekir, que las vio en el 76 por una falta y la posterior protesta, y al barcelonista Lenglet (m.5 y m.79). Además, amonestó por parte local a Emerson (m.36), Mandi (m.47+) y al técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (descanso), y por parte visitante a Sergi Roberto (m.29), Vidal (m.32) y Busquets (m.57).

Incidencias: Partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 54.526 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador bético Francisco Grau, fallecido recientemente.