Emerson: "No pienso en el F.C. Barcelona"

Una de los focos del encuentro de esta noche entre el Betis y el F.C. Barcelona estará sobre Emerson, jugador que mantienen en coopropiedad ambos equipos y cuyo destino pasa por el conjunto azulgrana a partir de junio de 2021, no antes, salvo que los culés quieras asumir una penalización por ello.



Sin embargo, pese a que el lateral brasileño sabe que en Can Barça están siguiendo muy de cerca sus evoluciones, admite no estar pensando más allá de las trece barras. "Todo el tiempo que estoy aquí, estoy pensando en el Betis. Me queda un año y medio con el Betis, casi dos, y voy a seguir con la mentalidad de estar aquí, no pienso en el Barcelona. Si algún día estoy allí, ya pensaré en eso", ha declarado el jugador en una entrevista a Marca, en la que desvela, además, una conversación con Rubi y su segundo, Jaume Torras, en la que le aseguraron que terminaría siendo convocado por la Canarinha absolura. "En una charla que hicimos con él y Jaume, su segundo, que había trabajado con Dani Alves y que yo tenía características suyas. "Tú vas a llegar a la absoluta de Brasil", me dijo. Yo miré así -cara de desconfianza-, y él dijo: "No, seguro que vas, sigue trabajando fuerte, yo te voy a ayudar y vas a llegar a la absoluta". Cuando vi la convocatoria, al día siguiente se lo recordé, me dijo que iba a llegar y llegué", recuerda.

Emerson señala, además, que su compatriota es uno de sus referentes. "Dani Alves es un lateral al que veo desde pequeño. Para mí es un jugador increíble, con mucha calidad y muchas cosas. Así como Cafú, también brasileño, y muchos otros. Pero esos dos son los que más miro por mi posición y por ser brasileños. Ojalá siga los pasos de Dani Alves".

Por último, Emerson relata cómo influyó su relación con el otrora también bético Ricardo Oliveira para terminar fichando por el Betis. "Ricardo Oliveira es un jugador y una persona increíble con la que hablo casi siempre. Cuando estaba en Brasil me ayudaba muchísimo también. Cuando me fui al Atlético Mineiro estaba allí y hablaba mucho conmigo: "Emer, aquí tienes que hacer esto, aquí no necesitas hacer tantos regates", y cosas así. Cuando iba a venir, le pregunté porque sabía que jugó aquí y me dijo: "Emer, puedes ir con los ojos cerrados, te va a encantar todo, la ciudad, la afición, el equipo...". Sólo tengo que darle las gracias porque me ayudó muchísimo y ahora estoy disfrutando de este gran club. Es un jugador increíble y una persona increíble que me ayuda muchísimo todos los días".