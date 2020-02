El Betis no espera más de un partido de sanción a Fekir

La expulsión de Nabil Fekir ante el Barcelona, con dos tarjetas consecutivas por una entrada 'fantasma' (según la toma, parece que ni le toca) a Lenglet y una posterior protesta a Sánchez Martínez, es un serio contratiempo para Rubi, que no podrá contar con su jugador-franquicia el próximo domingo (14:00 horas, televisado por Gol) en Butarque. Con todo, en el Betis no esperan una ausencia más prolongada del franco-argelino, ya que, si bien el colegiado murciano recoge en el acta el peligroso término "desconsideración", no se cebó en la redacción del citado documento. Por tanto, Competición lo sancionará con un único encuentro, sin demasiado margen, todo sea dicho, para alegaciones o recursos a Apelación o el TAD. Eso sí, podría tratar de invalidarse la primera amarilla, pues se ve en el vídeo que esquiva a Lenglet y no le entra de forma temeraria.

Y es que, de haber considerado grave la infracción, el árbitro habría mostrado al campeón del Mundo una roja directa, no una segunda amarilla, motivo único de la expulsión a la postre. "Protestar, de forma ostensible, levantando el brazo, una decisión mía, en un gesto de desconsideración hacia mí, habiendo sido advertido previamente (se refiere a una acción anterior en la que el '8' le protesta con un aspaviento similar y le avisa)", explica Sánchez Martínez, que, en acciones similares con otros protagonistas de clubes más pudientes (circulan varias imágenes soportando diálogos cara contra cara con Piqué o Ramos, por ejemplo), se mostró más indulgente y comprensivo. De hecho, según el perfil especializado @LaLigaenDirecto, nunca expulsó a un culé en 18 partidos dirigidos, mientras que el Betis es el segundo equipo al que más rojas ha mostrado (4 en 17 choques).

Fruto de varias entradas duras en el primer tiempo, Nabil Fekir perdió los nervios en el minuto 76, dejando a su equipo con diez en una reacción comprensible, aunque evitable. El protagonista, que se retiró posteriormente al gimnasio en la sesión de recuperación dispuesta ayer por Rubi, daba su versión de los hechos al técnico verdiblanco al inicio del entrenamiento de este lunes en Los Bermejales. Además, el internacional galo, que estará de vuelta previsiblemente en el Betis-Mallorca del próximo viernes 21 de febrero (21:00 h), pues las contusiones que padece no revisten a priori gravedad, compartía en su perfil de Instagram una 'story' con el ojo izquierdo hinchado, después de un codazo de Arthur que, precisamente, propició la protesta previa a su expulsión.