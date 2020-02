López Catalán: "Los árbitros están persiguiendo al Betis"

La indignación en el Betis con los arbitrajes en los últimos encuentros ha crecido de forma exponencial. Creen, en Heliópolis, que llueve sobre mojado y el hartazgo, al margen de la necesaria autocrítica que exige la situación del equipo, ha llevado a su vicepresidente, José Miguel López Catalán, a criticar abiertamente el trato que están recibiendo por parte del colectivo.

"Estamos indignados porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros están persiguiendo al Betis", dijo nada más concluir el encuentro ante el Barcelona de este domingo, en el que su equipo terminó cayendo 2-3.

Las controvertidas decisiones de Sánchez Martínez han colmado el vaso de la paciencia verdiblanca. La expulsión de Fekir, el 'indulto' a Sergi Roberto o Busquets, o el claro penalti de Bartra a Messi que se quedó sin castigos son algunas de las pruebas del nivel que ofreció el trencilla murciano en el Villamarín, acciones que señaló el propio López Catalán en su intervención en los micrófonos de Movistar LaLiga. "Esas son las cosas tan extrañas que hay".

Catalán ya explotó hace unas semanas tras la derrota en Getafe, en la que también criticó que Prieto Iglesias decretara penalti en una jugada de Álex Moreno, pero no de Ángel, en idénticas circunstancias. "Estamos realmente indignados sobre este tipo de errores, uno tras otro y ya está bien. No hay derecho, es una vergüenza que a un club como el Betis se le trate así y que esas manos de Ángel no se revisen siquiera. Desde aquí quiero hacer una enérgica queja, por supuesto lo vamos a hacer por la Federación".

El Betis trasladó de forma privada su malestar a la Federación la semana posterior al encuentro ante los azulones, una queja que no parece haber surtido el más mínimo efecto. Por ello, la afición del Betis se manifestó al inicio del encuentro ante los culés con una sonora protesta rechanzando la doble 'VARa' de medir del colectivo arbitral.