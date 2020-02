Adrián: "Lo del Betis podría haber funcionado"

El nombre de Adrián ha vuelto a sonar con fuerza de cara al mercado estival, en el que el Betis ya ha anunciado que tendrá un portero entre sus objetivos. La apuesta por Joel y un meta joven con mucho futuro no ha funcionado como se esperaba o, al menos, no tan bien como la pasada temporada, en la que competían Joel y Pau López y en la que ambos demostraron un gran nivel.

El meta sevillano, en una entrevista con la BBC, reconoce que hubo algún acercamiento, pero que éste no cristalizó. "Podría haber funcionado, pero el nuevo entrenador aún tenía que decidir qué tipo de portero necesitaba. Al final, firmaron a un jugador mucho más joven. No encajé en su perfil, pero somos profesionales sin importar lo que sentimos dentro", asegura el exbético, quien pese a sus 33 años no descarta regresar algún día, aunque de momento, está más que satisfecho con el rol que representa en uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. "Mi decisión final -ir al Liverpool- no fue tan mala después de todo, ¿verdad?"

"Ya estaba al tanto del interés de Liverpool antes de recibir las primeras ofertas. Me llamaron a fines de julio. Dijeron que venderían a Mignolet si le daba luz verde al acuerdo. Así fue como sucedió", afirma Adrián, que sólo cuatro días después de firmar se encontró con un inesperado debut ante el Norwich por la lesión de Alisson.

Seis meses más tarde acumula dos títulos (Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), tiene casi un tercero, la Premier League, y está en cuartos de la Champions League. Y no sólo eso sino que fue el héroe de esa Supercopa ganada y ha debutado en la máxima competición de clubes. En total, ha jugado 15 partidos, lo que no está mal para un portero suplente. En parte, por las ausencias de Alisson, ya fueran por lesión o por expulsiones, y por una fortuna que le hace recordar al inicio de su carrera, cuando entró en el Betis por la lesión de Fabricio y la roja a Casto en Málaga. Y ya nunca perdió el puesto.

"A menudo pienso en ese partido. Fue uno de los momentos clave de mi carrera. Pepe (Mel) fue el primer técnico en darme una oportunidad como profesional", asegura el meta de Su Eminencia, quien durante varios años no había encontrado a nadie que confiara en él como primer o segundo portero: "Confió en mí más allá de cualquier error que pudiera haber cometido ese día. Una semana después vencimos al Real Madrid por 1-0 en casa, y paré varios goles. Fui el hombre del partido, más o menos. Desde entonces he mejorado mucho. Le estoy muy agradecido".

El guardameta sevillano, al igual que el resto de sus compañeros, tiene un 'feeling' especial con Jürgen Klopp, al que ve como líder y verdadero artífice de los éxitos del Liverpool. Sin embargo, nunca podría descartar otra opción si 'su' Betis llama a la puerta. Acaba contrato en 2021, pero tal vez el próximo verano vivamos un nuevo capítulo de esta historia.