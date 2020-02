Ceballos, sobre Reyes: "Aquí le quería todo el mundo"

El utrerano Dani Ceballos, actual jugador del Real Madrid cedido al Arsenal, ha aprovechado la entrevista de Marca en la visita a su ciudad natal para rememorar a su vecino y amigo Jose Antonio Reyes, fallecido el pasado verano en un accidente de tráfico.

El exbético recordaba así a Reyes: "Tenía muy buena relación con él, mi familia, mis tíos, mi abuelo, eran muy amigos de él. Y también era amigo mío. Me acuerdo el día que pasó la tragedia que llamé a mi abuelo y a mis padres y a mi novia, que estaba en la calle. Y me dijo que todo el mundo en la calle estaba con las manos en la cabeza, y ella no sabía aún qué es lo que había pasado, el porqué. Ahí se demuestra todo el cariño que la gente tenía por él, era una persona que en cuanto tenía tiempo libre venía como yo a Utrera, se dejaba ver, era muy querido por todo el mundo"

"Y desgraciadamente ahora cuando podía disfrutar de su familia y de sus hijos, de todo lo que había vivido en el fútbol, que había hecho grandísimas cosas, de repente su vida se va. Quiero recordarlo como lo que fue, una persona alegre, así era José Antonio", explicaba Ceballos.

De esta forma, el centrocampista del Arsenal recordaba al también utrerano Jose Antonio Reyes, tristemente fallecido el 1 de junio del año pasado en un accidente de tráfico.