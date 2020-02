Emre Can se estrena con un golazo en el Dortmund

El Real Betis quiso cerrar el pasado mercado veraniego con la incorporación de un centrocampista de clase mundial. Con la llegada de Sarri al banquillo de la Juventus y la incorporación de Ramsey a la modular de la 'Vecchia Signora' , el internacional alemán Emre Can se quedaba sin sitio en el club transalpino. Hasta tal punto llegó a perder el puesto que el jugador no fue incluido en las listas de jugadores para la fase de grupos de la Champions.



Su continuidad en la Juve parecía imposible, y ante esta situación el Betis trató de abordar una cesión con opción de compra sobre Emre Can. Sin embargo, las exigencias económicas de los italianos distaban mucho de las verdiblancas, y el futbolista tampoco veía con buenos ojos abandonar la Juventus en el tramo final del mercado, por lo que el futbolista acabo quedándose hasta enero en Italia.



Su situación no mejoró en los siguientes meses, y finalmente el alemán acabó regresando a su país para enfundarse la elástica del Borussia Dortmund a cambio de unos 25 millones de euros. Este pasado fin de semana el futbolista debutó con su nuevo club y no pudo hacerlo de mejor forma. Corría el minuto 32 del encuentro, Emre Can recogió el balón tras un rechace y, tras controlar, el internacional pega un zapatazo desde más de 35 metros que entra por la escuadra defendida por Hradecky, anotando uno de los mejores goles de la temporada.





¿Y qué tal tu debut?



Todo tranquilo, anoté un golazo.



Emre Can pic.twitter.com/8JkCTbWT1Z — ElAzulFiel™ ?? (@ElAzulFiel_) February 8, 2020

El liderato de la Bundesliga, más apretado que nunca

A pesar de que elno pudo hacerse con la victoria ante el, el partido fue un auténtico festival goleador y finalizó con un resultado de 4-3 a favor del conjunto de. Else había adelantado en el electrónico a los 20 minutos mediante el internacional alemán, pero los dehicieron las tablas dos minutos más tarde gracias a un tanto deEl gol dedaba la vuelta al marcador, pero otro tanto dejusto antes del descanso mandaba a los dos conjuntos a los vestuarios con empate. En el segundo tiempo,volvió a dar ventaja a los amarillos. Sin embargo, en un final de infarto, elfue capaz de remontar el encuentro en apenas dos minutos gracias a los goles de(minuto 81) y(82).Con este resultado, el conjunto de Leverkusen se coloca quinto a seis puntos de la cabeza de la tabla, donde se encuentra elcon 43 puntos. Los bávaros empataron ante el, segundo en la tabla con solo un punto menos. Por su parte, else mantiene en tercera posición con 39 unidades en su casillero, al igual que el