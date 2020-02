Fekir, sancionado; la RFEF vuelve a obviar las alegaciones del Betis

El Comité de Competición ha vuelto a obviar un recurso del Betis y ha sancionado con un partido al francés Nabil Fekir tras sus doble amarilla ante el Barcelona del pasado domingo.

Este lunes, los servicios jurídicos béticos solicitaron a este comité que no tuviera en cuenta la primera amarilla mostrada por Sánchez Martínez. El colegiado reflejó en el acta del partido que la primera tarjeta amarilla había llegado por "derribar a un contrario en la disputa de un balón de forma temeraria", afirmación que desde el departamento jurídico bético niegan acogiéndose a las imágenes, en las que se ve que el jugador no toca a Lenglet.

No es la primera vez que no prospera un recurso por este jugador pese a que las imágenes demuestran claramente que el árbitro no tiene razón. En aquella ocasión, en el partido jugado en Mendizorroza, el francés vio la que sería su quinta tarjeta amarilla del curso por simular una caída dentro del área. Desde el Betis entendían que no pudo haber simulación, pues en las pruebas de vídeo que el club ya presentó al Comité de Competición se mostraba un doble contacto sobre el '8' verdiblanco.

Competición no le dio la razón y Fekir se perdió el partido posterior ante la Real Sociedad. Ahora ocurre lo mismo y de no prosperar un posible recurso ante Apelación, el internacional galo no estará el próximo domingo ante el Leganés.

Asimismo, el Comité de Competición también ha impuesto al Betis una multa de 301 euros por el lanzamiento de objetos tras la expulsión de Fekir.