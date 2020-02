Haro: "No estamos satisfechos, hay que remontar el vuelo"

Ángel Haro, presidente del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación antes del almuerzo que la entidad ha llevado a cabo este mediodía para analizar la actualidad verdiblanca tras los últimos errores arbitrales en los que el Betis ha salido perjudicado. "Desafortunadamente, siempre hemos tenido más errores que aciertos, aunque siempre puede ser una percepción cuando no se gana. Además se une que con el VAR se comprenden menos esos errores porque ese árbitro tiene todas las imágenes", ha comentado el mandamás verdiblanco.

Algunos de esos errores se produjeron en el último partido de Liga, ante el Barcelona. "Entiendo que todos habéis visto lo que pasó, la expulsión a Sergi Roberto era obvia, no se le escapa a nadie, más una serie de errores que todo el mundo vio y no se entienden", ha explicado.

Todo esto ha provocado la enérgica queja del Betis, pues ya son dos partidos, Barça y Getafe, donde el equipo se ha visto perjudicado. "Son palabras que se utilizan cuando se está en caliente después de un mal arbitraje. Llámalo persecución o errores encadenados. ¿Los árbitros? Seguimos en diálogo, ellos no van a reconocer los errores, pero están abiertos a todo lo que se una mejora del estamento arbitral".

Sea como fuere, Haro apela a olvidar ya todo lo sucedido y centrarse en el trabajo. "Tenemos que mejorar mucho. Cuando se está lejos del objetivo marcado, entrenador, cuerpo técnico y directiva tenemos que trabajar más para estar arriba. El arbitraje no tiene que ser una excusa. Más que preocupado, estoy ocupado. Tenemos que estar ocupados para que la plantilla y el técnico hagan lo que está en sus manos para estar más arriba, que es donde debemos estar", ha recalcado Haro, que también ha respondido a las siguientes cuestiones.

Posibilidades de Europa: "Hay todavía puntos, se puede pelear. Quedan partidos para poder engancharnos. Tal y como está LaLiga se ganan tres partidos y te pones arriba. Hay que luchar".

Dar la cara por el Betis: "Un presidente no tiene que estar siempre en posición pública. Cada vez que veo que hay algo importante doy la cara. Eso de que estoy oculto o algo así no lo comparto".

Críticas a Haro por no gustarle el fútbol: "Me produce gracia algunas veces, otras veces me parecen desafortunadas. Me gustan todos los deportes y me gusta el fútbol. Sería una estupidez si no te gustara el fútbol y ser presiente del Betis, algo que se hace por pasión".

Situación de Rubi: "Seguimos confiando en Rubi, está haciendo un buen trabajo, pero todos tenemos que hacer algo más para estar arriba. La primera parte de la temporada nos está lastrando mucho y ahora hay que remontar el vuelo".

Se busca un delegado arbitral: "Desde hace tiempo el Betis está mejorando cualquier área, estamos explorando. Sí queremos incorporar una persona que sea un enlace con el cuerpo técnico, con el árbitro, pero no nos gusta hablar hasta que no tengamos nada cerrado. Estamos buscando fórmulas para mejorar ese área".

Análisis de la situación del Betis: "Somos los primeros que no estamos satisfechos, pero sabemos donde estamos, lo que queremos hacer y eso pasa por ganar partidos, no queda otra. No estamos satisfechos con la posición clasificatoria que tenemos".

Se busca la figura de un director deportivo: "Cualquier área del club es susceptible de mejorar. Tenemos una estructura que funciona, pero si hay alguien que pueda mejorar también estamos abiertos".

El futuro de Emerson: "Si el Barça cumple lo que hemos hablado, Emerson tiene que estar la próxima temporada con nosotros, a no ser que las dos partes nos pongamos de acuerdo en otra situación".

Los rumores de Loren y el Barça: "Más allá de los rumores, no ha habido ningún tipo de oferta formal por nuestros jugadores".