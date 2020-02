Joaquín y el final de La isla de las tentaciones

Fueron muchos los que anoche no se perdieron el programa final del reality 'La isla de las tentaciones', y entre ellos cómo no, estaba Joaquín Sánchez. En más de una ocasión el capitán del Betis ha dado su opinión en programas anteriores a través de las redes sociales y anoche, siendo el final del concurso, no iba a ser menos.

El '17' verdiblanco ya mostró públicamente su opoyo a Christofer, uno de los concursantes, y ayer hizo lo propio con Ismael, otro de los hombres que acabó sin su pareja el 'reality'.

Joaquín volvió a deleitar a sus seguidores de Instagram con sus reacciones, sus comentarios y sus bailes, aunque en esta ocasión, fue su esposa la que nos ofreció todos los detalles... ¡No se lo pierdan!