El Betis tasa a Loren en 30 millones y el Barcelona no llega

La salida de Loren Morón antes de verano es "muy difícil, por no decir imposible", según confirmaron a este periódico fuentes del club verdiblanco, una idea que comparten en el entorno del delantero marbellí, en la terna de candidatos que maneja el Barcelona, junto a Lucas Pérez (Alavés) y Ángel (Getafe). A su favor, la edad, pero en su contra juega una cláusula de rescisión (40 millones de euros) muy superior a la del gallego (15) y el canario (10 y negociables, según Ángel Torres). Además, Setién conoce perfectamente al '16 bético, al que promocionó y mantuvo en la titularidad mucho tiempo con la lesión de Sanabria en la segunda mitad de la campaña 18/19, aunque la pasada acabó relegándolo a un rol más secundario. Con todo, las lesiones de Luis Suárez y Dembélé, a falta de confirmación, permitiría a los culés firmar un repuesto fuera de plaza, aunque el equipo afectado no podría optar a un recambio. Tras descartar por caro a Willian José (70 kilos de cláusula), barajó a Loren, aunque es una vía casi muerta.

Según avanza 'Marca', incluso, el Betis habría rechazado una primera aproximación culé de entre 15 y 18 kilos, concretando que todo lo que no sea acercarse a los 40 kilos será desestimado. ESTADIO ha podido conocer que, en las conversaciones incipientes entre los responsables deportivos de ambos clubes, la cifra que se ha barajado para empezar a hablar son 30 millones, muy lejos de que quiere y puede gastarse el Barça, que preferiría una cesión con opción de compra. No están por la labor en Heliópolis, donde sólo cuentan con Loren y Borja Iglesias como delanteros específicos, por mucho que un préstamo pudiera generar ingresos interesantes, con la posibilidad de recuperar al costasoleño el próximo verano. Y es que tanto Mizzian como Raúl García están brillando en el filial, al que no se quiere 'bombardear' con bajas que frustren su ascenso a Segunda B.

Sea como fuera, como ya se desveló en este periódico, Loren ha sido tentado ampliamente durante el mercado invernal, no sólo desde la Ciudad Condal. Otros conjuntos españoles y varios extranjeros, como el Lokomotiv ruso (que casi lo convence en verano y daba al Betis 10 kilos por el traspaso) y varios de la Premier League. La inglesa es una Liga que atrae al '16', por lo que, si decide dar su beneplácito a la aventura, sus asesores manejan un escenario más que factible en verano en el que algún club pudiente se acercara a su cláusula o realizara una propuesta fuera de mercado por el 'pichichi' bético. Salvo sorpresa ahora con un acuerdo 'in extremis' para que vista de azulgrana, Loren seguirá de verdiblanco... al menos hasta el 30 de junio próximo.