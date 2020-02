Fekir: una baja forzada, consensuada y... ¿talismán?

Definitivamente, Nabil Fekir no estará este domingo (14:00 horas) en el Municipal de Butarque. La expulsión por doble amarilla que sufrió el internacional francés ante el Barcelona le costó un encuentro de sanción por parte del Comité de Competición, que no estimó las alegaciones béticas al acta del controvertido Sánchez Martínez. Los servicios jurídicos de la entidad heliopolitana trataban de demostrar con una prueba videográfica que la primera de las amonestaciones era incorrecta, pues el '8' no toca a Lenglet, desvirtuando lo registrado por el colegiado murciano, que apreció una entrada "temeraria". La segunda, considerada sólo amarilla pese al gesto de "desconsideración" y la advertencia previa, era un mal menor.

El primer peldaño de la jurisdicción deportiva española castigó al atacante de origen argelino con lo mínimo que se despacha y, visto el éxito de los intentos anteriores -el Betis llegó, sin fortuna, hasta el TAD para tratar de demostrar que Fekir no fingió penalti en Mendizorroza-, se ha decidido desde la planta noble del Benito Villamarín dejar las cosas como están. Y es que los rectores verdiblancos han consensuado con los técnicos un descanso para el jugador-franquicia del equipo, que acabó el choque ante el Barcelona con ambos tobillos contusionados, tras las entradas recibidas de Arturo Vidal y Busquets sobre todo, y el párpado izquierdo inflamado por el codazo de Arthur.

De todas formas, al Betis no le ha ido mal cuando faltó su futbolista con mayor valor de mercado. Sólo en Villarreal cayó (5-1), venciendo, no obstante, el resto: Levante (3-1), Athletic (3-2), Real Sociedad (3-0), Antoniano (0-4) y Portugalete (0-3), los dos últimos en Copa del Rey. En Butarque se prevé un choque duro, por lo que no le vendrá mal reservarse, después de disputar cuatro choques seguidos, el primero, el de Vallecas, con prórroga y penaltis incluidos. Aunque acumuló nada más llegar cinco choques seguidos y, tras una pequeña lesión ante Osasuna que le hizo perderse dos compromisos, otros ocho, ha parado siempre, por tarjetas o por lesión, después de un póquer como máximo.

Sea como fuere, pese a que el Betis gana más partidos sin Fekir (cinco) que con él (cuatro), lo cierto es que el campeón del Mundo ha aportado mucho en los triunfos donde participó. De esta forma, solamente los tantos que le marcó al Barça (allí y aquí) no reportaron puntos, pues anotó goles determinantes frente a Leganés, Celta, Mallorca y Eibar, sin los que se habrían dejado de sumar siete puntos.