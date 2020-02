El original cartel del Leganés para recibir al Betis

No es la primera vez que lo hacen y no será la última. El departamento de marketing del C.D. Leganés ha creado un original cartel para la visita del Real Betis el próximo domingo a las 14:00 horas con 'La isla de tentaciones' como temática principal.



Bajo el título 'El estadio de las tentaciones' y el hashtag #BuscandoEstabilidad para salir del descenso, el club 'pepinero' ha publico un tuit donde pide al Betis que no piensen en meterla. "Amigos del Real Betis, dejad de pensar en meterla, estamos buscando estabilidad". Además, tanto el escudo del Leganés como el del Betis aparecen atravesados por la flecha del amor.