Roque Mesa: "No me sorprende la posición del Betis, LaLiga es muy competitiva"

Roque Mesa, centrocampista del Sevilla Fútbol Club cedido esta temporada en el Leganés, ha analizado el choque que le espera el próximo domingo ante el Real Betis en Butarque. "Pese a la derrota llegamos bien al partido. Puede haber dudas pero en casa estamos bien, con el nuevo míster hemos cogido confianza, sabemos a lo que jugamos y al final esa confianza se ve en el campo, estamos haciendo muchas cosas bien, tenemos que seguir peleando, es complicado pero vamos a salir adelante", ha admitido el canario en Radio Marca Sevilla.

En el duelo del domingo, el Betis busca meterse en los puestos de arriba mientras que el Leganés salir del pozo, la ansiedad puede jugar un papel clave: "Nos jugamos el no descender, ellos meterse en Europa, al final se juega con todos eso, estamos en casa, ellos querrán ganar sí o sí para conseguir meterse en Europa y nosotros por salir del descenso. Es un momento donde se empiezan a jugar muchas cosas pero la ansiedad puede influir tanto para unos como para otros".

Sin embargo, para el canario no es una situación nueva, pues ya la experimentó en Las Palmas. "Esta situación ya la he vivido varias veces, estoy acostumbrando, el objetivo es complicado pero gracias a la experiencia que ya tengo lo soporto mejor, hay muchos jóvenes, pero hay que transmitir esa tranquilidad y que esto es fútbol, las cosas cambian. Con el nuevo entrenador han cambiado las coasas, no terminamos de salir de ahí pero estamos en la pelea, no hay que descolgarse y en esto estamos", ha explicado.

Con respecto a la situación del Betis en la tabla, el exsevillista ha asegurado que no es algo que le sorprende, pues hay mucho nivel en LaLiga. "No me sorprende porque ahí está el Celta abajo por ejemplo, o el Espanyol. Al final es una liga muy competitiva, mira el Getafe también, sin grandes nombres cómo lo está haciendo. Con la llegada del VAR todo se iguala muchísimo, hace más competitiva a la Liga.

Por último, Roque Mesa ha advertido que saldrá a tope contra el Betis: "En casa jugamos con nuestras armas, vamos a salir a ganar el partido sí o sí".