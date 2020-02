La protección que reclama Rubi a Fekir, justificada por los datos

En torno a la figura de Nabil Fekir se ha instalado un inesperado debate entre los aficionados. Los hay que consideran que el Betis juega mejor cuando el francés no está sobre el césped, mientras que otros entienden que la sobrada calidad del francés puede ser determinante en cualquier momento, por lo que su presencia en el once es innegociable.

En este grupo podría encontrarse el técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quien en la rueda de prensa de este viernes pidió respeto para el internacional galo. "No tengo duda de que hemos hecho buenos partidos sin Fekir pero por la gran plantilla que tenemos. Pero es un jugador diferencial. Es verdad que no tiene esa regularidad, pero si está bien, igual que Canales, es indiscutible. El otro día dio un gran nivel ante el Barcelona en la primera parte, y si ganamos cuando él no está es por el gran nivel y esfuerzo del resto de la plantilla", defendió el técnico bético, que, por otra parte, se atrevió a reclamar más protección arbitral para un jugador de su nivel, al que considera que castigan en exceso tanto el colectivo como los propios rivales. "Me he quejado publicamente porque quizá es un jugador que no tiene el respeto que merece en nuestra liga. No para de recibir faltas, no sabe ni protestar en castellano y le sacan amarillas, lo expulsan, le dicen que se tira... Habría que cuidarlo un poco más porque no para de recibir en todos los partidos. El otro día la expulsión es una cosa muy evitable por todos, aunque no tenemos que hacer esos gestos".

El Betis es el segundo equipo de Europa que más faltas recibe, con una media de 15,6 por encuentro. Sólo el Brescia supera al conjunto heliopolitano en estos registros, siendo Fekir uno de los jugadores más perseguidos por los rivales y también por los propios trencillas. De hecho, es el tercer jugador de todo el continente, al que más faltas hacen, según la web especializada en estadísticas 'WhoScored'. Tan sólo el jugador del Aston Villa, Jack Grealish, y el brasileño del PSG, Neymar Junior, son más atacados que el bético. El primero, con un promedio de 4,8 faltas por encuentros, y el segundo, con 4,2, por las 4 de las que es objeto el campeón del Mundo.

Si a esto le sumamos que el Betis es uno de los equipos que menos faltas hacen por partido, pero el que más expulsados lleva de toda la Liga, se puede llegar a entender al malestar por las últimas decisiones arbitrales, que vienen a confirmar el trato desproporcionado por parte del colectivo arbitral contra el conjunto heliopolitano.