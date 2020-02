Rubi, sobre el partido ante el Leganés, la polémica arbitral y la ausencia Fekir

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' compareció en rueda de prensa en la previa del partido ante el Leganés con un mensaje claro: al Real Betis solo le vale la victoria en Butarque. "Trataremos de llevar nuestra línea de juego, corrigiendo los errores de los últimos partidos para conseguir los tres puntos, no tengo otra cosa en la cabeza. El empate es un mal resultado. Por nuestra forma de ser aún más, hay equipos que saben jugar mal y ganar y nosotros en eso no somos especialistas. No vale otra cosa que no sea ganar".

Con respecto a estos errores, el técnico catalán afirmó que el equipo ha trabajado en corregir estos fallos defensivos. "Aún teniendo en cuenta la dificultad del partido por el rival, hemos estado toda la semana corrigiendo faltas frontales, balones al área y estas situaciones que no nos venían pasando en las últimas jornadas". El preparador, además, afirmó que también trata de inculcarles un poco de picardía a los suyos. "Hay que ser un poco más 'malotes' en el campo. Hemos corregido la fragilidad defensiva, ahora nos llegan y nos tiran mucho menos, pero vamos con el déficit de goles en contra de principio de temporada".

Su estado anímico tras los últimos resultados: "He estado fastidiado porque en los últimos tres partidos, aunque hemos hecho cosas mal, hemos tenido adversidades que no nos han permitido acercarnos al grupito de Europa. Hay que pensar en Leganés y los tres puntos, y luego el partido en casa".

La polémica arbitral: "Somos conscientes de que durante el año se pierden puntos por el entrenador, porque los jugadores regalan goles, porque los árbitros no están siempre acertados... pero es algo que pasa todos los años con todos los equipos. Tenemos que correr un tupido velo y no centrarnos en los arbitrajes ni escudarnos en ello para los resultados y la clasificación, me lleva a un punto que parece justificación y no me gusta nada. Tengo confianza en que la suerte mejorará en este aspecto, pero ahora lo único que hay que hacer es pensar en Leganés.

Las palabras de Sánchez Martínez: "Me alegro y prefiero que los árbitros puedan hablar, no tengo nada que decir en ese aspecto. Yo si fuera árbitro sería un desastre. El peso del equipo con el que juegas es normal que te presione, es humano, a mi los jugadores del Real Madrid y el Barcelona me comerían. Eso lo comprendo, y tengo claro que tenemos un buen nivel de arbitraje pero tenemos que mejorar y unificar criterios".

Los errores de los colegiados esta temporada: "No hay mala fe. A veces es difícil manejar la presión y hace que cedas un poquito, que puede parecer mucho. También hay que reconocer que hay un penalti en el minuto 90 y pico que no nos pitan en contra o que la expulsión de Feddal fue justa. Nosotros ya nos hemos quejado de la falta de fortuna pero tenemos claro que no hay mala fe. No podemos encajar goles en centros desde el medio del campo".

El equipo, mejor o peor con Fekir: "No tengo duda de que hemos hecho buenos partidos sin Fekir por la gran plantilla que tenemos, pero es un jugador diferencial. Es verdad que no tiene esa regularidad, pero si está bien, igual que Canales, es indiscutible. El otro día dio un gran nivel ante el Barcelona en la primera parte, y si ganamos cuando él no está es por el gran nivel y esfuerzo del resto de la plantilla".

Es el jugador que más faltas recibe de la liga: "Lo hablamos todo el año, me he quejado publicamente porque quizá es un jugador que no tiene el respeto que merece en nuestra liga, no para de recibir faltas, no sabe ni protestar en castellano y le sacan amarillas, lo expulsan, le dicen que se tira... Habría que cuidarlo un poco más porque no para de recibir en todos los partidos. El otro día la expulsión es una cosa muy evitable por todos, aunque no tenemos que hacer esos gestos".

El encuentro ante el Leganés: "Espero una batalla, es un rival en una línea ascendente, de los cinco partidos que ha jugado en casa con el nuevo mister ha ganado tres, si es verdad que hemos mejorado en defender este tipo de juego que ellos practican: balón largo, centros... tenemos que ganar ya fuera de casa, será un rival duro y ojalá saquemos los tres puntos".

Evolución del equipo: "En cuanto a intensidad estamos igualando estos encuentros, en Getafe fuimos duros y peleamos hasta el último momento. Es innegociable la intensidad en estos encuentros, si se adelantan es muy difícil darle la vuelta al partido. Ahora normalmente nos ponemos en ventaja primeros en el marcador, ahí se refleja nuestro cambio".