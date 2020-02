Los planes de Emerson para la próxima campaña

Está siendo, sin duda, una de las más gratas noticias de la temporada en clave verdiblanca. Después de una fase de adaptación en la segunda mitad de la pasada campaña, en la que desembarcó en el mercado invernal, el brasileño Emerson se ha destapado, a sus 21 años, como uno de los grandes baluartes del Betis de Rubi.

Sus números (3 goles y 5 asistencias) no han pasado desapercibidos en su país, debutando ya incluso con la selección absoluta, y tampoco en el Barcelona, donde están muy atentos a su proyección, pues fue adquirido en copropiedad por azulgranas y béticos.

Según lo pactado en su día, el lateral diestro debe permanecer en Heliópolis una temporada más, hasta junio de 2021, como ha insistido esta misma semana el presidente verdiblanco, Ángel Haro, si bien desde la Ciudad Condal se ha apuntado en más de una ocasión la posibilidad de que el Barça se lleve antes de esa fecha al brasileño, para lo cual debería indemnizar a la entidad de Heliópolis con las cifras ya adelantadas por ESTADIO.

Mientras tanto, Emerson, que en alguna ocasión ha posado incluso con los colores azulgranas, dejándose querer por el conjunto culé, ha tomado conciencia de que es en el Villamarín donde debe seguir creciendo y asegura tener los cinco sentidos puestos en esa misión, dando por hecho que la campaña que viene seguirá vistiendo las trece barras.

"Mucha gente dice que me compró el Barcelona y me cedieron al Betis. No es así, también me firmó el Betis. El trato es pasar dos años y medio en el Betis y dos años y medio en el Barça y lo quiero cumplir. Soy del Betis hasta mediados de 2021", ha zanjado el defensor en una entrevista concedida a ESPN, donde sólo tiene buenas palabras para su actual equipo, sin pensar más allá: "El Betis es un club fantástico, le tengo un cariño enorme y me siento como en casa. Aquí estoy experimentando un proceso de adaptación a la Liga para ir a Barcelona en un futuro, pero para eso aún queda. Si hay un acuerdo entre clubes es inevitable, pero no pienso en irme antes. Solo pienso en hacer mi trabajo y centrarme en el club".

Por otro lado, Emerson reconoce que el fútbol en España es muy diferente al brasileño, aunque su adaptación ha sido espectacular en muy poco tiempo, especialmente en la faceta defensiva. "Aquí se exige más táctica y defensivamente tuve que mejorar mucho para jugar a alto nivel. Estaba concentrado, trabajé duro en ello y logré evolucionar para establecerme en el puesto", destacó.

Además, el ex del Atlético Mineiro concede un gran papel en su evolución a Rubi, que desde el primer día ha mostrado una gran confianza en sus cualidades. "La primera vez que me llamó la selección fui a hablar con él y nos abrazamos. Rubi está encima de mi porque quiere lo mejor de mí. Le debo mucho", señaló, al tiempo que se declaraba "muy feliz de jugar contra grandes jugadores" en LaLiga, tales como Messi, Griezmann o sus compatriotas Vinicius y Rodrygo, si bien es el argentino del Barça el que acapara sus elogios: "Cuando juegas contra él, ves que es mucho mejor de lo que crees. Es inexplicable lo fácil que hace las cosas".