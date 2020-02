CD Leganés 0-0 Real Betis: En tierra de nadie

El empate "es un mal resultado". No lo dice ESTADIO, ni este cronista; lo dijo el propio Rubi en la rueda de prensa previa a la visita a Butarque, donde dejó claro que sólo valía ganar para salir de esa indefinición que ha condenado al Betis a vivir entre dos tierras, en zona de nadie, con nueve puntos de colchón sobre los puestos de descenso y a otros nueve de las plazas de Europa; una situación que amenaza con finiquitar la 19/20 a tres meses del final de Liga.

Para no ser mal pensados y apostar a que fue un 'puedo y no quiero', se puede decir que el Betis demostró en Leganés un no menos negativo 'quiero y no puedo' ante un oponente tan sólido y aguerrido como carente de calidad ofensiva. Pese a ello, no fue capaz de imponer su mayor talento, sufrió mucho durante 45 minutos y tardó una hora en manchar los guantes del meta pepinero. Demasiado poca producción que deja al equipo heliopolitano con su cuarta jornadas seguida sin ganar y con una única victoria en las últimas ocho citas (siete puntos de 24).

Un Betis ahogado y sin ideas

Aguirre dibujó en un 1-5-4-1 al Leganés, con Braithwaite solo arriba, con un doble carrilero zurdo (Jonathan Silva-Kevin) para taponar las previsibles subidas de Emerson y con tres mediocentros para ahogar a Canales y William Carvalho, a quienes no dejaba recibir.

Esperaba con sus dos líneas de presión juntas y ordenadas, pero adelantadas para asfixiar a un Betis que formaba con el mismo once que con el Barça, con la obligada salvedad de Joaquín por el sancionado Fekir. Los de Rubi tenían el balón, pero no encontraban el modo de salir de su campo ante la presión y la intensidad en los duelos individuales del cuadro madrileño, que hacía un dos contra uno al poseedor de la pelota.

Los pepineros buscaban algunos de esos "errores ingenuos" en defensa que el Betis viene cometiendo todo el curso y que a lo largo de la semana reconocieron Alexis y un Rubi que vivió un 'déjà vu' de Ipurua. Joel fue a sacar de puerta y, con el 'Lega' presionando en el borde de su área, se la entregó a un Bartra que le decía que 'No' con la cabeza y que sólo pudo intentar quitársela de encima. Se la regaló a un Recio que, por suerte, no armó bien la pierna. Acto seguido, el central catalán se vio metido en otro lío frente a Braithwaite y concedió una peligrosa falta lateral, acción que le está costando defender al Betis este curso y aspecto en el que el técnico hizo especial hincapié en los últimos entrenamientos.

La única vía para hacer daño era las espaldas de los carrileros blanquiazules, pero Emerson encontraba mucho tráfico en el carril derecho y, por el izquierdo, Álex Moreno demostró que aún no ha salido de ese bache que ha apagado al que durante muchas semanas fue, de lejos, el mejor argumento ofensivo bético. El cedido Aitor Ruibal, en una posición que no es la suya y con la molestia extra de jugar con once puntos de sutura en su ceja, apenas pasaba apuros ante el desconectado Joaquín y el ex del Rayo, quien para defender otro balón colgado volvió a saltar con el brazo extendido, taponó un remate de Bustinza y cometió un penalti mucho más claro que el de Getafe.

Esta vez, por suerte, el inexcrutable 'sindiós' llamado VAR barrió a favor de un Betis que se marchó al descanso con la impotencia de no haber sido capaz de poner a prueba a Juan Soriano en 45 minutos. Es más, sin ni siquiera pisar el área local. De hecho, en el alargue tuvo que apretar la mandíbula ante un disparo muy flojo de Recio y se fue a vestuarios asumiendo que, si el rival hubiese tenido más calidad en ataque, el marcador sería en su contra... y abultado.

Asoma fuera de su cueva

Tras haber jugado a merced del penúltimo, Rubi movió piezas y en la reanudación dio entrada a Barragán y Loren por Emerson y Guido (amonestados ambos), con el consecuente cambio de dibujo. Ahora, jugaba con dos delanteros, en un 1-4-4-2 con Joaquín en la banda derecha, Canales cayendo a la izquierda y con Aleñá ahora por dentro junto a Carvalho. El futbolista de Mataró no rascó bola como falso extremo, posición en la que debutó en Vitoria pero en la que se le vio incómodo ante el Barça.

Así, el Betis comenzó a pisar el campo rival, aunque le costaba crear peligro. Lo más parecido, fue un centro del capitán que Loren remató casi sin querer. Por su parte, Aguirre mantenía lo que le funcionaba, aunque buscando más mordiente en los últimos metros, cambiando a Eraso y Kevin por Óscar y Bryan. Y es que si bien es cierto que el Betis salía más asiduamente de su cueva, también lo es que eso ahora permitía contragolpear al Leganés, que rozó el gol en dos transiciones rápidas en las que a Braithwaite y Aitor Ruibal se les fueron arriba sus disparos.

La primera vez que el Betis hizo intervenir a Juan Soriano fue en el 65', cuando el meta desvió con la yema de los dedos un chut cruzado de Canales que Borja, bien encimado por Silva, no logró cazar en el segundo poste.

La segunda, la más clara, llegó ya en el 80', con una genialidad de Canales, que levantó la bola por encima de la nutrida zaga buscando el buen desmarque de Aleñá, quien la acomodó con el pecho y la enganchó de volea sin dejarla caer. Soriano, con una gran salida y un paradón, evitó un golazo.

Ahí el Betis iba ya con las prisas que no había tenido en todo el partido. Tanta, que Borja Iglesias vio la roja en el alargue por empujar a un técnico local para sacar rápido de banda. Ya van siete expulsiones este curso de un equipo que no sabe ganar fuera de casa (sólo una victoria) y que recibirá al Mallorca sin el 'nueve' titular.



- Ficha técnica:

0 - Leganés: Juan Soriano; Aitor Ruibal, Bustinza, Awaziem, Siovas, Jonathan Silva; Eraso (Bryan Gil 55'), Recio (Assale 81'), Rubén Pérez, Kevin Rodrigues (Óscar 55'); y Braithwaite.

0 - Betis: Joel; Emerson (Barragán 46'), Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Loren 46') William Carvalho, Canales; Aleñá, Joaquín (Tello 73'); y Borja Iglesias.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó a los locales Braithwaite, Rubén Pérez, Aitor Ruibal, Bryan Gil y Óscar y a los visitantes Emerson, Guido Rodríguez y William Carvalho. Expulsó con roja directa a Borja Iglesias (93').

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Santander disputado en el estadio de Butarque de Leganés (Madrid), ante un total de 11.160 espectadores.