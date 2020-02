No hay mano de Álex Moreno en Leganés

Los responsables del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF repasaron ayer los supuestos en los que el árbitro mantuvo su criterio frente al del VAR e insistieron en que el colegiado que está sobre el campo no se dirige nunca al de la sala VOR, sino que es éste el que le llama en los cuatro supuestos que dicta la normativa -goles, rojas directas, penaltis y confusión de identidad- y cuando aprecia que en su decisión hay un error manifiesto.

Como ejemplo, ha puesto una jugada del Leganés-Betis en la que Álex Moreno parece taponar un cabezazo de un jugador rival con su brazo extendido. Pese a que no dio nombres y a que el CTA no ha compartido imagen, Velasco Carballo asegura que hay una toma que deja muy claro que el jugador bético no comete penalti.

"Este fin de semana hubo una jugada en la que se ha tardado mucho en un chequeo. Hay veces que un chequeo largo significa que la acción no es clara y manifiesta y otras en las que ese chequeo largo te permite evitar un error escandaloso para intervenir cuando tengas total seguridad", manifestó ayer a los medios el presidente de los árbitros.