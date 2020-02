Andrea no denunciará a Joaquín por su imitación

El capitán del Real Betis, Joaquín, publicó varios vídeos comentando algunos episodios ya famosos de La Isla de las Tentaciones, como un fan más, pero con su habitual sentido del humor que ha causado furor, mostrando su apoyo, por ejemplo a Christofer o Ismael, con los que incluso se fotografió tras un partido en el Benito Villamarín.

La 'guasa' de Joaquín en redes pudo costarle una denuncia de una de las concursantes, Andrea Gasca, debido a que el futbolista compartió unos vídeos imitándola en tono de burla respecto a su físico. O, al menos, así informaba ayer el Periódico Digital sobre la postura de la participante respecto al vídeo del campitán bético.

Finalmente todo quedará en nada. Andrea Gasca ha desmentido en su cuenta de instagram que vaya ha denunciar a Joaquín. "Quiero dejar una cosa muy clara y zanjar ya este tema. No voy a denunciar a nadie. No voy a denunciar a este futbolista por nada. Que diga los comentarios que quiera, me da igual, ya tengo bastante con mis problemas. Ya he tenido bastante con todo lo que me ha pasado este fin de semana como para encima meterme en más follones de denuncias".

Por último ha asegurado que el tema está zanjado y no dirá nada más al respecto. Así termina la polémica entre Joaquín y Andrea que tanto ha dado de hablar.