Canales: "No vamos a tirar la temporada"

El partido del próximo viernes ante el Mallorca se ha convertido para el Betis en una final. No en términos de permanencia, como suele entenderse, ya que los verdiblancos están a ocho del descenso, sino para acercarse al objetivo marcado a comienzos de la temporada: Europa.

"Sí, lo entiendo, no es algo que podamos esconder". Son palabras de Canales, uno de los pesos pesados del vestuario del Betis, acerca de la desilusión de la afición bética, que ve a su equipo a nueve puntos de Europa tras lograr una sola victoria en los últimos ocho partidos, y que abordó la actualidad verdiblanca en Canal Sur Radio: "Empezamos enero bien, con el objetivo claro de meternos en los puestos de arriba. Luego, en los dos partidos fuera de casa merecimos más (Getafe y Eibar), pero la realidad es la que es. Estamos en mitad de la tabla, con un partido importante el viernes, fundamental. No bajamos lo brazos y lucharemos hasta el final".

El centrocampista cántabro hizo hincapié en la importancia de sacar los tres puntos ante el Mallorca. "Nuestro trabajo es no rendirnos, no vamos a tirar la temporada. Hay que pensar en ganar al Mallorca y, a partir de ahí, se veran las cosas diferentes", manifestó, descargando de culpar absolutamente a Rubi, entrenador bético, de la actual situación: "Todo el mundo ha visto que hemos sido superiores a la mayoría de los rivales. El equipo tiene una mentalidad ganadora, pero por errores individuales no nos estamos llevando el partido. Cuando las cosas salen bien, la responsabildiad es de todos, y cuando van mal, lo mismo. En esta vida nunca te tienes que rendir, y menos con catorce jornadas por delante".

El santanderino no puso paños calientes a la actual situación y puso el foco en un aspecto importante: "Hay que mejorar, sobre todo, en esas ocasiones que estamos errando que nos están matando. Creo que es nuestra responsabilidad; mejorar esas acciones, por ahí pasa mucha parte".

Pese a la mala racha de resultados (siete puntos de los últmos 24), Canales considera que este bagaje no es proporcional a la imagen que están ofreciendo. "Quitando, quizá, la primera parte de Butarque, la realidad es la que es, que estamos en la mitad de la tabla. El objetivo es estar más arriba, pero las sensaciones de la mayoría de los partidos es que en todos los encuentros el equipo rival nos ha tratado como un equipo superior y ha acabado pidiendo la hora en casa. Hemos tenido opciones de ganar, con ocasiones quedándonos delante del portero una o dos veces. Eso es reponsabilidad nuestra", consideró.

No obstante, también se mostró autocrítico. "Hay que ser objetivos. Está claro que tenemos buenos jugadores, pero hay que demostrarlo cada fin de semana y ser conscientes de nuestra responsabilidad, de las ocasiones erradas. Parece una tontería, pero todos los partidos son igualados y erramos individualmente para llevarnos esos encuentros. Debemos dar un paso adelante", apuntó, añadiendo que: "Cada partido va a ser una final y empieza por el viernes".