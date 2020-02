Fekir: "No han visto al mejor Nabil todavía"

Es, con diferencia, el jugador-franquicia de la plantilla del Betis, por mucho que el traspaso de Borja Iglesias supusiera una mayor inversión (28 millones de euros, frente a los 19,75+10 en variables del internacional francés) o que otros como Loren ('pichichi' verdiblanco) y Joaquín hayan acaparado puntualmente un mayor protagonismo. Nabil Fekir, de largo el futbolista con mayor valor de mercado de los heliopolitanos, estará de vuelta el viernes ante el Mallorca. Después de su polémica expulsión contra el Barcelona, el '8' atendía a los medios oficiales para dejar claro su inconformismo y su carácter ganador.

- ¿Se ha escapado ya el objetivo de clasificarse para Europa?

- Es verdad que no estamos donde deberíamos por la calidad que hay en la plantilla, pero quedan partidos, y, entre todos, la afición y nosotros los jugadores,

debemos ser conscientes de que es posible, luchando el máximo a nuestro alcance hasta el final.

- ¿Cuáles cree que son las causas de la situación actual?

- Han pasado cosas un poco extrañas que han influido en algunos partidos, aunque no deja de ser fútbol. La verdad es que somos nosotros los futbolistas los que tenemos que poner más intensidad y subir el nivel para obtener mejores resultados.

- Tiene una conexión especial con Rubi.

- Es muy importante. Desde el primer momento, tuve una gran sintonía con él. Sabemos que esto es fútbol y, cuando los resultados no llegan, siempre nos centramos en la figura del entrenador, pero, insisto, creo que somos los jugadores los que estamos sobre el terreno de juego y los que tenemos que subir el nivel y ganar partidos.

- ¿Cómo se está viendo a sí mismo Fekir?

- Sé que soy capaz de dar mucho más. Al principio, me costó por el cambio y por unos pequeños problemas físicos que sufría. Ha habido momentos buenos, aunque espero vivirlos aún mejores. Como dije antes, soy consciente de que tengo mucho más que dar, de que todavía no hemos visto al mejor Nabil y de que lo vamos a encontrar de aquí a que acabe la temporada.

- ¿Qué le falta para mostrar su mejor versión?

- Encadenar varias victorias seguidas, tener una mayor regularidad, compenetrarme mejor con los compañeros... Es el principio, pero tengo esperanzas de ir poco a poco a más.

- ¿Ha cambiado su rol?

- Más o menos tengo el mismo rol aquí que en Lyon. Es cierto que el entrenador me da mucha libertad; aunque hay partidos en que juego en una posición más específica, más o menos es el mismo rol.

- ¿Sabía que es el jugador que más faltas recibe de LaLiga?

- Conozco ese dato, pero me es indiferente. Tengo que seguir haciendo mi juego; recibir más o menos faltas no depende de mí. Mi forma de jugar también propicia que pase esto.

- ¿Siente que no se le respeta lo suficiente por acciones como la que provocó su expulsión ante el Barcelona?

- No me doy cuenta de eso sobre el campo, porque estoy jugando. Luego, sí lo lamenté mucho, porque penalicé al equipo, dejándolo en inferioridad numérica y sin ayudarlo a conseguir la victoria. No le doy mucha importancia a eso de las injusticias.

- Pero, ¿hay diferencias entre el arbitraje español y el francés?

- Creo que aquí dejan jugar menos. A la mínima, están pitando, son más estrictos, mientras que allí permiten más el contacto y dejan jugar.

- ¿Y entre LaLiga y la Ligue 1?

- Hay muchas diferencias, pese a ser países que están muy cerca. En el campo, son muy diferentes en velocidad, intensidad y la calidad que hay aquí. Creo que el fútbol español me corresponde más.

- ¿Qué les dijo el presidente en su última visita?

- Que quedan muchos partidos, por lo que no hay que bajar los brazos, sino continuar hasta el final y subir la intensidad.

- ¿Qué le ha llamado más la atención del Betis una vez aquí?

- El Betis es especial. Mueve muchísima gente; el campo está siempre lleno, juguemos contra el Barcelona o contra otros equipos. Me sorprende mucho que siempre hay béticos allá donde vamos cuando hay desplazamientos.

- ¿Se siente feliz aquí?

- Estoy muy, muy feliz con la ciudad, con la afición y con el club. Vamos a intentar transmitir esa felicidad para que todo el mundo disfrute. Trato de disfrutar y ganar, porque alguien que no gana no puede disfrutar. Me gusta también hacer feliz a la gente que viene al estadio o nos ve desde casa. Que la afición disfrute con lo que me hace disfrutar a mí también.

- Fekir es, como suele decirse, un futbolista 'de la calle'...

- Aprendí a jugar en el barrio donde me crié en Francia, es cierto. Es así cómo uno aprende a driblar, a tener esa picardía.

- Y a ser un tipo siempre sonriente. Es complicado verle con un mal gesto...

- Soy un tío feliz, porque tengo una profesión formidable. Hay que ser agradecido y disfrutarla todos los días.