Joaquín, sobre el VAR, Rubi, Borja Iglesias, Europa...

El capitán del Real Betis ha dado un repaso a toda la actualidad bética tras el entrenamiento de este miércoles. Joaquin Sánchez ha hablado muchos temas, como su nivel esta temporada, Rubi, el problema del Betis con el VAR... Esto es lo que ha dado de sí la entrevista de la leyenda bética en los micrófonos de Radio Marca.

Joaquín es consciente de que al equipo se le acaba el tiempo para poder alcanzar los puestos europeos y, aun así, asegura que el equipo continúa teniendo la esperanza de acabar logrando el objetivo. "Ganar, ganar y ganar" es el lema más repetido dentro del vestuario y este viernes saldrán frente al Mallorca con la idea de ir por el partido desde el minuto uno.

Sobre si todos tienen que hacer autocrítica: "Por supuesto, la autocrítica siempre es buena. Yo soy del tipo de compañero que intenta que la plantilla sepa de la calidad que tiene pero es bueno ser crítico con uno mismo".

Su diagnóstico de la situación del Betis: "Está claro que lo mas importante es ganar; hemos perdido muchos puntos en partidos clave. El diagnóstico en mi opinion no es preocupante porque veo al equipo muy enchufado. Veo cada día, en los entrenos, la ilusión que tenemos todos y me agarro a eso... tenemos que enganchar una buena racha y seguir mirando hacia arriba".

Falta agresividad a la plantilla: "No somos un equipo un agresivo, eso está claro. Con la experiencia que tenemos y la gran plantilla que hay deberíamos saber jugar mejor al otro fútbol porque eso te da muchos puntos. Aun así siempre buscamos tener el balón y disfrutar con el balón".

Su excelente nivel personal: "Me hubiera gustado que los resultados colectivos acompañaran más, pero estoy contento por mi nivel personal, lo mas importante es ayudar al equipo en lo que se pueda".

El Betis es el equipo más expulsado: "No es la primera vez que nos pasa, lo venimos diciendo desde el principio de temporada. Desgraciadamente hemos sido muy perjudicados y siempre lanzamos el mismo mensaje: No queremos que nos regalen nada pero que no nos quiten. En partidos tan duros como el de Getafe duele mucho perder los tres puntos en los despachos y no en el campo".

El estado anímico de Borja Iglesias: "Borja tiene mucha ambición y le frustra mucho no poder dar las alegrías que desea a la afición. Aun así, lo veo mucho mejor que hace unos meses y siempre le digo que tenga paciencia, el fútbol es muy caprichoso".

Sobre las críticas, cuando las cosas van mal, a su forma de ser en las redes: "A mí me duele que a estas altura se cuestione estas cosas, yo sé la afición y el club en el que estoy, y sé lo que significa vivir este tipo de situaciones. Para mi, lo más importante es que no se dude de mi profesionalidad del Betis. Siempre pienso en el Betis cuando hago todo tipo de cosas. El Betis está por encima de todo".

Un mensaje para el bético que acuda el viernes al Villamarín: "En nuestra cabeza esta luchar por Europa y el viernes saldremos a ganar el partido como siempre hacemos. Siempre repetimos en el vestuario el lema de Ganar, ganar y ganar; y este viernes lucharemos por ganar desde el minuto uno".

Sobre si ve preocupado a Rubi por su puesto: "No para nada, él sigue con el mismo mensaje de siempre y sigue con la esperanza intacta en este equipo porque nos ha visto jugar bien estas semanas, aunque los resultados no llegaran".