Un mes de baja para Diego Lainez

"Diego Lainez tuvo que ser operado de apendicitis en la madrugada del sábado 15 de febrero. El jugador del Real Betis Balompié sufrió un dolor abdominal agudo por la noche y fue enviado por los servicios médicos del Club al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. Allí, Lainez fue sometido a pruebas e intervenido de apendicitis". De esta forma informó el Real Betis de la baja del mexicano Diego Lainez ante el Leganés debido a una apendicitis.

Según cuentan hoy en ABC, se espera que el mediapunta esté de baja cerca de un mes. El club verdiblanco entiende que el futbolista, una vez pasada la semana de reposo, debe incorporarse al grupo y evolucionar poco a poco durante las siguientes semanas, por lo que su entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', no podrá contar con el mismo hasta, al menos, el encuentro ante el Sevilla.

Si bien es cierto que Lainez había perdido peso dentro del equipo con la llegada de Carles Aleñá en enero -ha pasado de jugar ante Mallorca, Athletic de Bilbao, Espanyol, Antoniano, Atlético de Madrid, Portugalete y Alavés de forma consecutiva, a tener minutos solo en Copa ante el Rayo Vallecano y no ser convocado contra el Barcelona- se trata de una baja sensible para el técnico catalán, pues cuenta con no demasiadas piezas en el frente del ataque, ya que a la aún indisponibilidad de Juanmi hay que sumar la sanción de Borja Iglesias, que será como mínimo de dos encuentro.

Por ello el técnico verdiblanco ha estado utilizando jugadores de la cantera para cubrir su posición en los entrenamientos de los últimos días. Rodri y Robert han sido vistos habitualmente en las sesiones preparatorias del primer equipo, mientras que otras piezas más defensivas como Raúl o Mizzian se han dejado ver junto al resto del primer equipo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El preolímpico, descartado para Lainez



Esta lesión no solo impedirá a Diego Lainez participar en los próximos encuentros del Betis, que se antojan decisivos para la consecución del objetivo de esta temporada, sino que también le dejarán, con casi total seguridad, fuera de la convocatoria del preolímpico que debe disputar la selección mexicana entre los días 20 de marzo y 1 de abril.

El club verdiblanco, al igual que sucedía con Emerson, tenía en mente dar una respuesta negativa a la convocatoria de Lainez, pues los encuentros que se realizarían en Jalisco y Akron (México) no se encontraban dentro del calendario FIFA.