Fernando Vázquez le pega un palo a Setién

Fernando Vázquez es el entrenador de moda en el fútbol español. Desde su llegada a tierras gallegas, el Deportivo lo ha ganado absolutamente todo logrando ocho victorias consecutivas. El que fuera quien hiciera debutar a Joaquín se ha visto en vuelto en la polémica por unas llamativas declaraciones.

El entrenador del Deportivo de la Coruña ha comparado a Bordalás con Quique Setién y destacó la forma que tuvo el Getafe de encerrar al Barcelona en todo un Camp Nou. Concluyendo que de no ser por Messi y las estrellas del Barça, el equipo azulón habría ganado el partido.

"Me parece un entrenador como la copa de un pino. El otro día, jugando contra el Barcelona, con juego combinativo, jugando en campo contrario€ Setién lo predica. Bordalás no predica nada. Juega como le sale del papo. Pero el que estuvo en campo contrario excepto quince o veinte minutos fue el Getafe. Entonces, aquel equipo que dicen que da patadas, que defiende no sé qué... Es un desprecio absurdo", ha explicado en La Voz de Galicia.

Fernando Vázquez también atizó a Setién diciendo que Bordalás "le ganó la partida claramente" y además recalcó "Bordalás es un buen colega. Buen colega es aquel que no tiene que hablar del equipo rival para justificarse. Bordalás nunca lo hace".

Por último, el gallego quiso dejar claro que Bordalás "es un entrenador de verdad" y que "tendría que ser el entrenador que esté en la cabecera de todos los informativos". Hay que recordar que en 2014, Setién y Fernando Vázquez ya tuvieron un cruce de declaraciones cuando entrenaban a Deportivo y Lugo, respectivamente, en Segunda División.