Rubi: la 'final' ante el Mallorca, Europa, la primera parte del Leganés...

Rubi ha atendido en la tarde de este jueves a los medios de comunicación, durante la rueda de prensa previa al partido de LaLiga de este viernes ante el Mallorca, a las 21:00 horas. Una cita vital para las aspiraciones verdiblancas en este último tercio de la temporada, en el que los de Rubi aspiran todavía a los puestos con derecho a Europa, a pesar de que los resultados de los últimos enfrentamientos (el Betis lleva cuatro partidos sin conocer la victoria) se lo han puesto muy complicado. Por ello, Rubi analizó diferentes aspectos durante su declaración:

- Sensaciones previas al partido y análisis del encuentro ante el Leganés: "La semana ha ido muy bien. El equipo está herido, arrepentido de no haber estado bien en el campo del Leganés, al menos durante la primera mitad. Mañana se va a notar esto desde el minutos uno. Veremos cuando ruede la pelota si es así. El equipo ha tomado nota de que no podemos permitírnoslo, con el déficit de puntos que tenemos desde el inicio de LaLiga, el tener primeras partes como la del Leganés. ¿Cómo se explica? No es fácil, pues el partido se prepara igual desde el inicio de la semana. Estamos mentalizados para el partido. Es cierto que hicimos un gran esfuerzo ante el Barça, pero salió reforzado más allá del resultado. Por desgracia, a todos los equipos le pasa estas cosas alguna vez. Ahora no toca que pase y no puede volver a pasar".

- ¿Afrontan el partido como una 'final'?: "No la palabra final, pero sí la importancia de cada partido la plasmamos cada semana. Y quizá eso bloquea un poco al jugador. Estamos un poco lejos, no dónde debemos estar. Hace que tengamos que correr más de lo que toca, quizá. No por el objetivo en sí, sino porque tenemos que resarcirnos de un partido en el que el equipo suma un punto y juega mal. No estuvimos nada contentos con la actuación. Si tú consigues que esto provoque una reacción pero ganas el partido, seguiremos ahí, un poco lejos, pero recortando".

- La presencia del presidente en el entrenamiento: "Yo considera normal que la gente que manda, en un momento dado, cuando las cosas vienen bien, también vienen para compartir. Por lo que cuando el equipo no ha estado bien, también mostrar el apoyo, la confianza de que podemos conseguirlo y pelearlo hasta el final. También un toque de atención, pensar que a veces pasa en el fútbol, pero que ahora no nos lo podemos consentir".

- El Mallorca, peor visitante de Primera: "El Mallorca hace muchas cosas bien, aunque haya conseguido poco puntos fuera. Han puesto en muchos apuros a los equipos; en Primera, cualquiera puede ganar a cualquiera. Máximo respeto por el rival, sabiendo que no podemos fallar y que tenemos que sacar el equipo adelante. Tendremos que hacer un buen partido, pues es un equipo muy atrevido que no vienen a encerrarse y que está muy bien trabajado. O se ve un buen Betis o nos tocará sufrir. La trayectoria en casa, salvo la segunda parte del Barça... Se está viendo un buen Betis en casa. Tiene velocidad arriba, un delantero centro con buena cualidades y jugadores de banda rápidos. Un centro del campo que crea, Salva Sevilla está haciendo una temporada excelente, llevando el timón del partido. Es muy atrevido, si está ganando lo pasa mal y tiene que aguantar el resultado, pero si va perdiendo empieza a subirse a las barbas y a hacer ocasiones importantes, como nos pasó allí".

- Enfermería: "A parte de Borja, no hay nadie descartado. Nos falta ver un último entrenamiento. Hay algún jugador con alguna pequeña molestia y hay que ver cómo evoluciona. Hay un par de jugadores con algún problemilla.

El Benito Villamarín y su afición: "A la grada nunca se le puede exigir nada y menos a ésta, que con poquito te da mucha. Pero el exceso de autocrítica por la primera parte del Leganés, que hay que hacerla, infla mucho el globo. No hay duda de la implicación de los futbolistas por pelear hasta el final. La grada va a estar contenta. Vamos a hacerlos disfrutar por ganar el partido y hacerlo de la mejor manera posible; no tengo ninguna duda".

- Canteranos en la convocatoria: "Casi seguro que va a venir alguno, falta el entrenamiento de hoy. La baja de Lainez nos hace falta algún tipo así como Robert, creativo. Y la de Borja, los dos delanteros centros lo están haciendo muy bien, pero con perfiles diferentes y ahora estamos acabando de decidir por cuál".

Un mensaje a la afición: Primero, el Mallorca en la cabeza. Sacar el partido, aquí no va tirar la toalla nadie. No vamos a bajar los brazos ni un minuto y si alguien lo hace se le va a acabar el participar. No tengo ninguna duda de que los jugadores están por el asunto.

- En lo personal: "Yo me encuentro muy bien. No puede ser en un año tan largo el equipo no tenga un pelín más de fortuna y consiga más puntos, tiene que llegar el momento en una temporada de 38 jornadas y tengo fe de que va a llegar".