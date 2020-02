Joaquín: "Así es difícil entrar arriba"

Joaquín, capitán del Real Betis, analizó el empate ante el Mallorca a pie de campo, evidentemente con el gesto torcido por dejar escapar la victoria. "Hemos dominado todo el partido, con muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero al final esto es fútbol, y cuando concedes ocasiones, ellos han metido tres de tres y así es complicado sacar los partidos adelante. Hemos hecho un partido completo con muchas ocasiones pero también hemos concedido muchas. El Mallorca ha materializado bien las ocasiones que ha tenido, hoy esperábamos dar una alegaría a la afición con tres puntos, pero sabíamos que no iba a ser fácil", ha dicho para Movistar.

Con este empate, el Betis no acaba de engancharse a la lucha por los puestos europeos: "No pensamos nunca en decir adiós hasta el final de la temporada, pero es una realidad que estamos lejos, ahora se nos pone más lejos aún. Pero nuestra mente tiene que estar puesta en trabajar, intentar conseguir las máximas victorias posibles y mirar hacia lo puestos de Europa, partido a partido es nuestro objetivo. Hacemos partidos buenos pero los resultados no son los que merecemos, y así es difícil entrar arriba".

El portuense, que marcó su octavo gol de la temporada en Liga, también cumplía 542 partidos en LaLiga, igualando a Buyo como cuarto jugador con más partidos en el campeonato doméstico. "Cuanto tu equipo no gana y te vas con esta sensación, con la afición dolida por no conseguir la victoria, eso me importa bien poco", finalizó.