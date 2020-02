Joel: "He perjudicado al equipo, es lo que me duele"

El tercer gol del Mallorca ha tenido el protagonistas inesperado de Joel, que no pudo desviar el balón en el disparo de Kubo. Tras el encuentro, el meta del Betis ha sido muy autocrítico con esa acción: "Ha sido un partido rato, nos han matado esas dos contras en la primera parte, luego en la segunda parte hemos remontado. Nos vamos jodidos, yo podría haber hecho un poquito más y he perjudicado al equipo, es lo que me duele. Son momentos jodidos en el fútbol, pero no queda otra que levantar la cabeza y seguir trabajando, estoy fastidiado por fastidiar al equipo. Eran tres puntos muy importantes, duele muchísimo, a mí en especial, pero no me voy a rendir, voy a seguir trabajando y asumir esta situación y tirar para adelante".

Ha sido un partido extraño: "Han pasado muchas cosas en el partido, estábamos cómodos, la segunda parte ha sido nuestra. Una acción puntual nos ha perjudicado para el empate, estamos fastidiados, estoy jodido porque creo que no nos merecemos este partido, ellos han sido muy efectivos, no nos queda otra que levantar y pensar en el Valencia".