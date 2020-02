Le toman ventaja al Betis para fichar a Ki Sung-Yong

El futuro a corto plazo de Ki Sung-Yong parece estar a punto de resolverse. El coreano, que en las últimas horas había sido relacionado con el Real Betis y el Huesca, e incluso se hablaba de un acuerdo de dos años y medio con los verdiblancos, se encontraría negociando con el RCD Mallorca su contratación. De esta manera, los bermellones verían reforzado su centro del campo con un futbolista que se desenvuelve habitualmente en la posición de pivote defensivo.





BREAKING | Ki Sung-yueng is set to sign a 2 years and 4 months contract with Real Betis. (OSEN)