Mandi: "Vamos a pelear hasta el final, no hay otra posibilidad"

El empate ante el Mallorca ha sido un duro varapalo para el Betis, algo que no ha querido esconder Aïssa Mandi tras el encuentro: "Estamos muy tocados, queríamos ganar, hemos intentado todo para ganar. Hemos tenido carácter y fuerza para hacer el 3-2, pero nos meten el empate cuando mejor estábamos controlando el partido".

El partido del Betis: "Hemos hecho un partido para ganarlo, hemos entregado todo en el campo pero no ha sido posible, no hay que buscar excusas, hay que aprender de cada partido, hay que mejorar sí o sí las cosas, en el Benito Villamarín no nos pueden hacer tres goles así".

La lucha por Europa: "Creo que este equipo ha demostrado que tiene mucho carácter, quedan puntos y partidos para estar en Europa, vamos a hacerlo, ahora vamos a pelear hasta el final, no hay otra posibilidad".