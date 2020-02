Los números del Betis con y sin Edgar

El Betis ha vuelto a las andadas con cinco partidos en los que no conoce la derrota. Un nuevo bache del que los de Rubi quieren salir ante el Valencia en Mestalla. El técnico ya ha anunciado su intención de mover el árbol y mira dentro del vestuario a los jugadores que quieran dar un paso al frente. No es la primera vez que lo hace, ya que atravesó por una situación similar en la primera vuelta que casi acaba con su salida del Betis. Una victoria in extremis ante el Celta y otra sobre el Valencia permitieron la resurrección del equipo.

En el duelo contra los ches debutó esta temporada el jugador del filial Edgar. El espigado central adelantó unos metros su posición para jugar por delante de la defensa y ayudar a tapar esos pasillos interiores por los que tanto daño le hacían al equipo verdiblanco. El experimento funcionó y, aunque no jugó en Mallorca, volvió a ser titular ante el Athletic en la única serie de tres victorias seguidas del Betis esta temporada. Rubi prescindió de él en los tres encuentros siguientes, saldados con dos empates ante Espanyol y Alavés, y una derrota ante el Atlético de Madrid.

El regreso de Edgar al once coincidió con la vuelta a las victorias y al buen juego, pues fue titular en el mejor partido del año del Betis, ante la Real Sociedad en el Villamarín: 3-0. También jugó los 90 minutos ante el Getafe, en un partido en el que el Betis mereció más, y repitió titularidad ante el Eibar, partido en el que un error suyo que acabó en penalti le costó a los heliopolitanos un punto. Desde que fue retirado de aquel choque en el minuto 82 no ha vuelto a participar, por lo que se perdió la derrota en el Camp Nou y los empates ante Leganés y Mallorca.

Ahora podría darse la circunstancia de que regresase a la titularidad precisamente frente al equipo ante el que debutó de la mano de Rubi, un Valencia que también está en crisis.

En total, Edgar ha disputado cinco partidos esta temporada, en los que el Betis ha sumado tres victorias, un empate y una derrota para un total de 10 sobre 15 puntos posibles, un 67%, un porcentaje notablemente superior a los que ha logrado el Betis durante la temporada (30 de 75, un 40%) y mucho más elevado que los que ha sumado el Betis sin Edgar (19 de 60, un 31%).

Con Edgar la media de goles a favor del Betis ha sido de 1,8 por choque, mientras que la de goles en contra fue de 1 por encuentro. En el global de la temporada, el Betis marca 1,4 goles por partido y encaja 1,6.