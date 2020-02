Suben y bajan del árbol que agita Rubi

Este domingo hacía justo un mes de la eliminación del Betis en Copa del Rey, en la tanda de penaltis ante el Rayo Vallecano. Un mes de ese jarro de agua fría del que el conjunto verdiblanco aún no ha podido recuperarse. Después del buen sabor de boca con el que acabó 2019 (con 10 puntos de 15), caer ante un Segunda en el 'torneo del K.O.' y una racha de sólo ocho unidades de las 27 últimas en juego tienen contra las cuerdas a la plantilla bética, al entrenador, a este proyecto y puede que hasta al consejo.

No obstante, la primera cuerda que se suele cortar es la del hilo más débil, y ése, en éste y en el resto de clubes, es el del míster. Rubi, sin embargo, no se da por aludido y asegura no temer por su puesto. Bien es cierto que la idea de la entidad es que pueda acabar la temporada -seguir se antoja quimérico a día de hoy-, pero también es evidente que no ser capaz de imponerse a dos equipos en zona de descenso como Leganés y Mallorca ha minado la imagen del catalán, que dio un toque de atención a su plantilla y advirtió de que va a "agitar el árbol para que los jugadores se den cuenta de que lo que se busca es rendimiento" inmediato. "De lo demás, no pienso nada", aseguró después del tropiezo del viernes, dejando caer que habrá cambios en el once para la visita a un Valencia también en apuros.

En este sentido, hay una variación obligada y otra que se antoja más que probable. En primer lugar, la sanción de Bartra, que vio la quinta amarilla y deberá cumplir ciclo, obliga a buscar un nuevo acompañante para un Mandi que también pasa por horas muy bajas. Sidnei está casi inédito y Feddal no entró en varias listas en un aparente castigo por sus dos rojas casi seguidas. El otro relevo estaría arriba, donde Borja Iglesias vuelve tras sanción y relevaría a Loren en punta.

El grado que tenga la revolución dependerá también del sistema que elija un Rubi que en pocos partidos probó varios dibujos (1-5-2-3, con 1-4-1-4-1, 1-4-3-3, 1-4-2-3-1 y hasta con 1-4-4-2), sin que le encajen las piezas en la medular y con prestaciones bajas en la zaga y en el ataque.





CANALES



En proceso de resintonización después de su mal inicio. Dos goles en los dos últimos partidos (otro contra la Real) y notable aumento de su peso en el juego, por dentro o en algún costado.





FEKIR



No hay debate: el galo es esencial pese a que "aún no se ha visto al mejor Fekir", ha admitido. Gol y penalti forzado ante el Barça; nuevo tanto y otras dos penas máximas generadas con el Mallorca.





JOAQUÍN



Para reforzar la medular, Rubi prescindió del capitán, que ha demostrado que debe ser fijo. Nuevo golazo el viernes y ya lleva 10; es 'pichichi' del Betis junto a Loren en su mejor año desde 2002.





EDGAR



La mejor versión del Betis llegó en las tres citas seguidas con el canterano titular, de bisagra entre zaga y medular. Cometió penalti en Eibar (Joel le metió en un lío) y no ha vuelto a jugar un minuto.





GUARDADO