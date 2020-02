Investigan la publicidad de fondos en Betis, Sevilla y más clubes

Esta mañana se ha conocido que tanto el Real Betis como el Sevilla FC podrían llegar a sufrir restricciones en la publicidad por anunciar productos financieros complejos. Ambos equipos sevillanos tienen como patrocinadores y sponsors unos servicio de inversión conocidos como Easy Markets (Betis) y Ever FX (Sevilla). En el caso del Betis, dicha empresa es su patrocinador principal, por lo que es el único equipo, junto al Atleti, que tiene un servicio de inversión en la camiseta de los futbolistas.



La Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que los equipos que anuncian este tipo de empresas hacen uso de una publicidad tóxica y, tras observar el considerable aumento de patrocinios de este tipo en los clubes de fútbol, estudian comenzar a poner restricciones a los implicados, según cuenta Diario AS. Sevilla y Betis no serían los únicos afectados. En España hay cuatro equipos más patrocinados por fondos de inversiones: Atleti (Plus500), Real Madrid (Exness), Valencia (Libertex) y Getafe (Libertex). Aunque no todos publicitan estas empresas en la parte frontal de las camisetas.



Estos seis clubes no se limitan únicamente a mostrar el nombre de las empresas en sus equipaciones. También incluyen menciones en sus propias webs o realizan participaciones conjuntas a través de redes sociales, utilizando a los futbolistas en eventos publicitarios y de marketing. Además, ofrecen descuentos a los socios de los clubes de fútbol a los que patrocinan. Aquí puedes ver un ejemplo de como Sevilla y Betis realizan actividades conjuntas con los patrocinadores para sus aficionados.





?? Esta semana @EverFX tiene grandes premios para el sevillismo:

?? Viaje a Rumanía para auténticos sevillistas

?? Camiseta firmada durante el #CeltaSevillaFC



?? Entra en https://t.co/yHVR93FqQH para participar. pic.twitter.com/vAebEqI41P — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 9, 2020

¡Viaja con el equipo para ver el #RealMadridRealBetis de la mano de @easymarkets! ?????



Para conseguirlo ?



1) Regístrate como afiliado ?

2) Recomienda al menos 25 nuevos clientes activos ??

3) ¡Los dos afiliados con el mayor número de clientes activos ganarán! ?? https://t.co/rj7eAd3wGW — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) October 8, 2019

Laya ha comunicado a España que espera que se tomen medidas similares a las que otros países han ejecutado en sus ligas de fútbol. En ninguna de las cinco grandes ligas, salvo en la española, se pueden utilizarcomo patrocinadores y grandes compañías como Google o Facebook ya han limitado los anuncios relacionados con estas empresas.En el Sevilla y el Betis se encuentran las empresas. Ambas bajo el foco y dedicadas a los servicios de inversión. Estas compañías operan con forex (mercado de divisas), criptomonedas, contratos financieros por diferencias... todos productos de alto riesgo e inestabilidad y que la Comisión de Valores considera inadecuados para los pequeños inversores. Los equipos sevillanos podrían verse perjudicados por haber utlizado este tipo de patrocinadores.