Sidnei, ante su gran oportunidad

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' afronta un nuevo 'matchball' ante el Valencia. Los resultados de las últimas jornadas obligan a los verdiblancos a traerse un buen resultado de la capital del Turia para tratar de engancharse a la pugna por Europa, actualmente a diez puntos de distancia. Para el encuentro ante los ches, el Betis cuenta con la importantísima baja de Bartra, quien vio la quinta cartulina amarilla ante el Mallorca y cumplirá sanción el próximo sábado.

Ante la ausencia del central catalan, Rubi tendrá que variar nuevamente su sistema táctico. Hasta el momento, el ex preparador del Espanyol solo ha podido repetir once en una ocasión -jornadas 12 y 13 ante Real Madrid y Sevilla-. Si bien Feddal podría ser a priori el primer candidato para ocupar la zaga, la negociación de su salida a Valencia no invita a pensar que Rubi cuente con el marroquí de partida.

Por ello, Sidnei tiene ante sí una gran oportunidad para recuperar importancia dentro del equipo. El central brasileño no ha disputado un solo minuto de competición desde, casualmente, el encuentro ante el Valencia en la primera vuelta el pasado once de noviembre, donde el defensor sufrió una lesión de grado I miaponeurótica medial en el sóleo de la pierna derecha que lo mantuvo casi un mes alejado de los terrenos de juego. Una vez recuperado, el futbolista ha ido entrando y saliendo de las convocatorias.

Presente en las últimas cuatro de forma consecutiva -ante Eibar, Barcelona, Leganés y RCD Mallorca- Sidnei ha visto como este curso ha sido adelantado por el resto de centrales en cuanto a importancia se trata. La campaña anterior, bajo las órdenes de Quique Setién, el brasileño disputó un total de 24 encuentros en liga, mientras que este curso apenas suma siete (las cuatro primeras jornadas, y los partidos ante Real Madrid, Sevilla y Valencia), por lo que el '12' buscara redimirse este próximo sábado en Mestalla.

Edgar, el otro gran favorito



El otro gran candidato a ocupar el eje de la zaga junto a Mandi es Edgar González. Si bien es cierto que el canterano se ha desenvuelto habitualmente en la posición de central a lo largo de su carrera, bajo los mandos de Rubi el de Sant Joan Despí ha tenido que reconvertirse para ocupar la posición de pivote ante la necesidad del equipo en esta demarcación con la lesión de Willian Carvalho y el bajo nivel de Javi García cuando el murciano ha tenido que salir de inicio.

Con la llegada de Guido Rodríguez y Carles Aleñá en el mes de enero, junto con la recuperación del centrocampista portugués -que ha sido titular en los tres últimos partidos tras tener el alta médica- Edgar ha sido el gran damnificado por Rubi a pesar del gran nivel que había mostrado el canterano, por lo que no sería descartable que el técnico verdiblanco premiase al '32' dándole la titularidad el próximo sábado.