Lainez, convocado para el preolímpico

Jaime Lozano, el entrenador de la selección mexicana sub 23, dio a conocer el miércoles 26 los nombres de los convocados para disputar el preolímpico del próximo mes de marzo. Entre los elegidos está el bético Lainez, que se encuentra actualmente de baja tras ser operado de apendicitis. Para el conjunto azteca, la presencia del verdiblanco es fundamental para lograr el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio e intentarán convencer a los de Heliópolis de que le permitan acudir a la cita.

El torneo se celebrará del 20 de marzo al 1 de abril en los estadios de Jalisco y Akron de la ciudad mexicana de Guadalajara. La Concacaf ya ha publicado los nombres de los futbolistas preseleccionados en la que aparecen 50 nombres, esta lista tendrá que ser recortada hasta 20 jugadores. Los nombres definitivos se darán a conocer una semana antes de la celebración del preolímpico y, desde México, se espera que Diego Lainez encabece al equipo.

No es la primera vez que el futbolista mexicano es convocado para jugar con su selección, con la que en la que ya a disputado partidos en categorías inferiores e incluso ha jugado con el equipo absoluto. Para "Jimmy" Lozano se ha convertido en un engranaje fundamental.

La duda reside en que, al no ser una cita oficial de la FIFA, el Betis no tiene la obligación de permitir que el jugador lo dispute. El equipo verdiblanco ya dijo la semana pasada que no tenía la intención de permitirle acudir a Guadalajara, como ya ocurrió con Emerson. Además, baja por apendicitis durará un mes, por lo que puede que no llegue al torneo clasificatorio. De clasificarse, el futbolista sí que podría acudir a representar a su selección en los juegos de Tokio, al igual que el brasileño.